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۱۹ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۱۳

طرح ساماندهي كنكور ؛ مجلس و دولت - 3

اجراي دقيق برنامه توسعه پديده كنكور را حذف خواهد كرد / لايحه دولت در صحن علني مجلس مطرح و با نظر نمايندگان نهايي مي شود

اجراي دقيق برنامه توسعه پديده كنكور را حذف خواهد كرد / لايحه دولت در صحن علني مجلس مطرح و با نظر نمايندگان نهايي مي شود

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گفت: جزء الزامات برنامه توسعه است كه 30 درصد جمعيت جوان ما واجب التعليم دانشجويي باشند كه اگر برنامه اجرا شود ديگر پديده اي به نام كنكور نخواهيم داشت و اگر اجرا نشود به چشم انداز نظام دستيابي پيدا نخواهيم كرد و چشم انداز زير سوال مي رود.

حميد سعادت - عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين مطلب افزود: بحث ضريب پوشش آموزش عالي يك بحث آرماني است و در چشم انداز بيست ساله نظام تعريف شده است و بايد عملياتي شود و هر جايي كه به نوعي در بحث ساماندهي كنكور مي خواهد پيشنهاد و نظري داشته باشد از جمله دولت، مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد در درجه اول بررسي كند كه چرا ضريب پوشش آموزش عالي به آنچه كه بايد نرسيده است.

وي اضافه كرد: اگر بررسي ها به نتيجه رسيد و راهكارها به اينجا ختم شد كه ظرفيت سازي صورت گيرد تا بتوان به پذيرش دانشجو در دانشگاه ها بدون كنكور اقدام كرد، تكليف مشخص است. بنابراين پديده اي كه مي شود آن را حذف كرد ديگر نيازي به ساماندهي ندارد ولي اگر به نتيجه نرسيد لايحه دولت در صحن علني مجلس مطرح مي شود و با نظر نمايندگان نهايي مي شود.

کد مطلب 350834

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