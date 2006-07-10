سلول هاي بنيادي جنيني اسپرم هاي مولد توسط محقق ايراني دانشگاه نيوكاسل توليد شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، پروفسور "كريم نيرنيا" و همكارانش در تحقيقي سلول هاي بنيادي را از جنين موشي كه تنها چند روزه بود، جدا كردند و اين سلول هاي را در محيط آزمايشگاه رشد دادند. سپس با استفاده از ابزار خاص طبقه بندي، برخي از سلول هاي بنيادي را كه در نهايت به اسپرم تبديل مي شدند، از ديگر سلول ها جدا كردند.

اين دانشمندان اين سلول هاي اسپرمي تازه شكل يافته موسوم به سلول هاي بنيادي "اسپرماتوگونيال" را به سلول هاي اسپرم بالغ تبديل كردند و سپس برخي از آنها با تخم هاي موش ماده تركيب ساختند. تخم هاي بارور شده پس از رشد با موفقيت به بدن موش ماده پيوند زده شد و 7 جنين را خلق كرد.

پروفسور نيرنيا كه در حال حاضر در دانشگاه نيوكاسل انگليس فعاليت دارد، در اين خصوص گفت: اين براي اولين بار است كه با استفاده از اسپرم مصنوعي موفق به پرورش يك موجود زنده شده ايم. اين موفقيت مي تواند ما را در درك اين مسئله كه بدن مردان به چه صورت توليد اسپرم مي كند و اينكه چرا برخي قادر به انجام اين كار نيستند، كمك كند. چنانچه اين موضوع كشف شود، ناباروري در مردان نيز درمان خواهد شد.

در آينده اين امكان مهيا خواهد شد كه سلول هاي بنيادي گرفته شده از بدن مرداني با مشكلات باروري پس از كشت در محيط آزمايشگاه مجددا به بدن خود آنها پيوند زده شود و قابليت اسپرم سازي را به دست آورد.