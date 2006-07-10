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۱۹ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۱۳

براي يافتن پايگاه جديد در آسياي ميانه انجام مي شود ؛

سفر رامسفلد به تاجيكستان

سفر رامسفلد به تاجيكستان

وزير دفاع آمريكا امروز براي گفتگو درباره مبارزه با تروريسم و قاچاق موادمخدر و جلب نظر مقامهاي تاجيكستان براي استفاده نظامي آمريكا از خاك اين كشور، راهي دوشنبه مي شود .

به گزارش خبرگزاري مهر، يك منبع عالي رتبه دروزارت دفاع تاجيكستان درگفتگو با ايتارتاس اظهارداشت :" دونالد رامسفلد ، امشب پس از ورود به شهر دوشنبه مورد استقبال امامعلي رحمانوف رئيس جمهوري تاجيكستان قرارخواهد گرفت" .

وزيردفاع آمريكا درديدار از تاجيكستان با شرعلي خيرالله يف همتاي تاجيكي خود گفتگو و از يك واحد ارتش تاجيكستان ديدار خواهد كرد .

منبع وزارت دفاع تاجيكستان همچنين تاكيد كرد:"از زمان آغازعمليات مبارزه با تروريسم در افغانستان، تاجيكستان از فعاليتهاي ناتو در اين كشورحمايت كرد.هم اكنون شش فروند جنگنده ميراژ و يك گروه نظامي 400 نفره از نيروي هوايي فرانسه در خاك تاجيكستان مسقر هستند".

تاجكستان بارها اعلام كرده است كه اجازه ايجاد هيچ پايگاه نظامي خارجي را در خاك خود به جزء يك پايگاه روسي كه هم اكنون در خاك اين كشور فعاليت مي كند،نمي دهد .

آمريكا كه پايگاه نظامي خود را در كشورهاي قرقيزستان و ازبكستان از دست داده است براي حفظ جايگاه خود در پي يافتن پايگاه جديدي در آسياي ميانه از جمله تاجيكستان است . 

کد مطلب 350840

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