سيماي فرهنگي قزاقستان منتشر شد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر،" سيماي فرهنگي قزاقستان " متشكل از هفت فصل تلاش كرده است تصويري جامع و كامل از وضعيت كشور قزاقستان و اطلاعات فرهنگي و اجتماعي و تاريخي آن ارائه كند

معرفي كشور شامل جغرافيا و وضعيت اجتماعي و انساني و سياسي، تاريخ سياسي قزاقستان، اوضاع فرهنگي شامل مراسم ها ، آئين ها ، مذهب ، موقعيت زنان و هنر در اين كشور، مراكز ديني و علمي و آموزشي، رسانه هاي گروهي اعم از مطبوعات و خبرگزاري ها و راديو و تلويزيون، كنفرانس و سمينارها و همچنين مشاهير قزاقستان فصل هاي مختلف كتاب را تشكيل مي دهند.

اين اثر را محمد حسين عابدي كارشناس امور قزاقستان اداره كل فرهنگي آسيا و اقيانوسيه اين سازمان در 333 صفحه نوشته و نشر الهدي در شمارگان 1500 نسخه منتشر كرده است.