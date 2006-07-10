خبرنگار "مهر" از وزير امور اقتصادي و دارايي كه امروز در وزارت امور اقتصادي و دارايي سخن مي گفت، پرسيد: با توجه به اينكه دولت بر سر دوراهي براي تصميم گيري در مورد بنزين( سهميه بندي يا دو نرخ شدن بنزين) قرار گرفته است و از طرفي نيز مذاكرات مجلس و دولت در اين خصوص ادامه دارد، به نظر مي رسد يك عزم ملي براي اين تصميم نياز است، در اين شرايط آيا تصميم گيري درباره بنزين به شوراي امنيت ارسال نمي‌شود؟

داوود دانش جعفري پاسخ داد: تعاريف مختلفي از عزم ملي وجود دارد و اينكه تمام كشور براي يك تصميم بيسج شوند. به هر حال، نظريه ها و سناريوهاي مختلف براي بنزين در شرايط فعلي وجود دارد.

وي با بيان اينكه متوسط مصرف روزانه بنزين در اواخر اسفند سال گذشته حدود 67 ميليون ليتر بوده كه 40 ميليون ليتر آن توليد داخل و مابقي از طريق واردات تامين شده است، اظهارداشت: براساس برآوردها، اين ميزان مصرف بنزين در سال‌جاري به روزانه 70 تا 73 ميليون ليتر خواهد رسيد.

دانش جعفري كه در پاسخ به پرسش "مهر" سخن مي گفت، با اعلام اينكه دو طرح براي موضوع بنزين هم اكنون مطرح است، توضيح داد: گزينه اول اين است كه باتوجه به وضعيت توليد داخل و حساسيت نسبت به بنزين، مصرف توليد داخل تنظيم شود و مابه التفاوت با صرفه جويي و سهميه بندي برطرف گردد.

وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص سهميه بندي بنزين نيز گفت: يكي سهميه بندي بنزين از طريق كارت هوشمند است كه در خوشبينانه‌ترين حالت، سهميه بندي بنزين با كارت هوشمند تا آذرماه سال‌جاري امكان ندارد و در صورت تصويب اين طرح، قطعا سهميه‌بندي بنزين از اوايل نيمه دوم با كوپن خواهد بود، زيرا در هرزماني زمينه اين كار در كشور وجود دارد.

وي اضافه كرد: هم اكنون قيمت بنزين وارداتي ايران هر ليتر 500 تومان تمام مي شود كه دولت بودجه آن را از منابع خود تامين و به قيمت ثابت 80 تومان به مصرف كننده مي رساند. البته دولت براي شش ماهه دوم سال بودجه براي واردات بنزين ندارد. از اين رو، مطرح شده كه در صورت واردات بنزين، عرضه آن با قيمت تمام شده باشد.

دانش جعفري با اشاره به اين كه اين طرح موافقين و مخالفيني نيز دارد، اظهارداشت: موافقين اين طرح معتقدند كه با اين كار مصرف كننده نياز خود را تامين مي كند. در عين حال مخالفين مي گويند دو نرخي شدن بنزين يا عرضه بنزين وارداتي با قيمت تمام شده موجب افزايش تورم در كشور مي شود.

به گفته وي، بنابراين بحث در حال حاضر درحال پيگيري است و بعد از تصميم گيري نهايي آن را اعلام خواهيم كرد. در عين حال، ممكن است راهكارهايي هم بين مجلس و دولت مطرح شود. يكي اين كه يارانه 27 ميليون ليتر بنزين وارداتي در روز كه ممكن است با قيمت آزاد به فروش رود، به اقشار كم درآمد جامعه پرداخت شود.