" گفتگو" راهكاري براي تبيين حقانيت اسلام است/ تعميق "گفتگو" با رجوع به سنت نبوي امكانپذير است

حجت الاسلام دكتر سيد حسن اسلامي عضو هيئت علمي مركز تحقيقات و اديان مذاهب قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اينكه گفتگوي اديان و مذاهب اسلامي از زواياي مختلف قابل بررسي است، اظهار داشت: ما مسلمانان پيرو سنت نبوي هستيم و بايد اصول و آموزه هاي وي را در زندگي خود به كار گيريم.

حجت الاسلام اسلامي تصريح كرد: اسلام مسئله گفتگو را مطرح مي كند تا تقريب اديان و مذاهب اسلامي صورت گيرد، از اين رو براي صدق دعوي و حقانيت خود بايد گفتگو كرد تا در پي آن مدافع و پاسخگوي ادعاهاي خود بوده و صدق دعاوي را با دليل و برهان ثابت كرد.

وي با تأكيد بر اينكه اساس اسلام بر پايه گفتگو و دعوت است و اين دين قوم مدار و محور مدار نيست، افزود: دين مبين اسلام ديگران را به پذيرش آرمانهاي الهي خود دعوت مي كند، براي اين دعوت وارد گفتگو مي شود تا به ديگران بقبولاند ديدگاه درستي دارد و به آموزه هاي اساسي اسلام را كه در قرآن آمده، اشاره كند و مسئله حيات طيبه را كه در قرآن آمده است، با ذكر دليل و استدلال بپردازد.

عضو هيئت علمي مركز تحقيقات و اديان مذاهب قم ياد آور شد: اگر چه گفتگو مهمترين راهكار براي دعوت به دين وتبيين حقانيت است، اما موانع متعددي در مسير گفتگوي اديان و مذاهب وجود دارد.

وي در ادامه برخي از مسائل و عوامل فرهنگي، روحي و رواني را مانع گفتگوهاي عملي اديان و مذاهب اسلامي توصيف كرد و گفت: گاهي اوقات وجود اين مسائل حتي اجازه گفتگو را هم نمي دهد، چه رسد به بيان عقايد و اعتقادات.

دكتر سيد حسن اسلامي راه برخورد و غلبه بر اين موانع و چالشها را رجوع به سنت پيامبر اكرم(ص) دانست و اظهار داشت: بر اساس آموزه هاي قرآن، اسلام از مسلمانان نخواسته تا تنها ايمان بياورند و وارد گفتگو نشوند، بلكه مي خواهد با دليل و برهان درست و منطقي به سوي پروردگار دعوت كنند . از اين رو راه ترويج و تعميق گفتگو رجوع و پذيرش آموزه هاي اسلام و سنت نبوي است.