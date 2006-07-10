ناشران در تهيه كاغذ مصرفي خود مشكلي ندارند / براي خريد سري جديد كاغذ گشايش اعتبار شد

ارشد عين اللهي در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر ، با بيان اين مطلب ، افزود : به ناشران اطمينان مي دهم كه هيچ مشكلي در زمينه تهيه كاغذ مصرفي آنها از سوي تعاوني ناشران وجود ندارد و كاغذهاي 3 و نيم ورقي و 4 و نيم ورقي مصرفي ناشران به اندازه كافي در انبارهاي تعاوني ناشران وجود دارد.

وي تصريح كرد : ممكن است در مقاطع كوتاه چند روزه كه كاغذ درحال تخليه ازكشتي و يا حمل به طرف تهران است كاغذ 3 و نيم ورقي در انبار موجود نباشد اما دركل ناشران نبايد ازاين بايت كه كاغذ تمام شده است نگراني داشته باشند و انبارهاي تعاوني تا مصرف دو ماه ما را جواب مي دهد.

سخنگو و عضو هيات مديره تعاوني ناشران تهران تصريح كرد : البته يكي ازدليل اينكه امسال با مشكل كاغذ مواجه نشديم اين مساله است كه چاپ كتاب كمتر شده است .

عين اللهي تصريح كرد : تعاوني ناشران هم اكنون در چند نوبت اقدام به واردات و حمل كاغذ جديد به سمت بنادر كشور كرده است تا در آينده هم مشكلي در تهيه كاغذ به وجود نيايد و برخي از اين كاغذها در حال حمل به كشور است و برخي ديگر گشايش اعتبار شده است .