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۱۹ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۵۵

سخنگوي تعاوني ناشران تهران در گفتگو با مهر :

ناشران در تهيه كاغذ مصرفي خود مشكلي ندارند / براي خريد سري جديد كاغذ گشايش اعتبار شد

ناشران در تهيه كاغذ مصرفي خود مشكلي ندارند / براي خريد سري جديد كاغذ گشايش اعتبار شد

هم اكنون وضعيت انبارهاي كاغذ تعاوني ناشران تهران به گونه اي است كه تا يكي دو ماه آينده هيچ مشكلي از نظر تهيه و مصرف كاغذ وجود ندارد .

ارشد عين اللهي در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر ، با بيان اين مطلب ، افزود : به ناشران اطمينان مي دهم كه هيچ مشكلي در زمينه تهيه كاغذ مصرفي آنها از سوي تعاوني ناشران وجود ندارد و كاغذهاي 3 و نيم ورقي و  4 و نيم ورقي مصرفي ناشران به اندازه كافي در انبارهاي تعاوني ناشران وجود دارد.

وي تصريح كرد : ممكن است در مقاطع كوتاه چند روزه كه كاغذ درحال تخليه ازكشتي و يا حمل به طرف تهران است كاغذ 3 و نيم ورقي در انبار موجود نباشد اما دركل ناشران نبايد ازاين بايت كه كاغذ تمام شده است نگراني داشته باشند و انبارهاي تعاوني تا مصرف دو ماه ما را جواب مي دهد.

سخنگو و عضو هيات مديره تعاوني ناشران تهران تصريح كرد : البته يكي ازدليل اينكه امسال با مشكل كاغذ مواجه نشديم اين مساله است كه چاپ كتاب كمتر شده است .

عين اللهي تصريح كرد : تعاوني ناشران هم اكنون در چند نوبت اقدام به واردات و حمل كاغذ جديد به سمت بنادر كشور كرده است تا در آينده هم مشكلي در تهيه كاغذ به وجود نيايد و برخي از اين كاغذها در حال حمل به كشور است  و برخي  ديگر گشايش اعتبار شده است .

کد مطلب 350858

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