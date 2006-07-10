  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۹ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۴۸

/ در استان گلستان /

روستاييان تحت پوشش كلاس هاي فشرده سواد آموزي قرار مي گيرند

دانشجويان و فرهنگيان داوطلب با همكاري سازمان هاي نهضت سواد آموزي و سازمان بسيج سازندگي استان گلستان ، كلاس هاي فشرده سواد آموزي براي روستاييان علاقه مند به تحصيل برپا مي كنند.

به گزارش خبرگزاري مهر ، دو هزار نفر از روستاييان استان گلستان با حمايت و فعاليت دانشجويان و فرهنگيان ، در كلاس هاي سواد آموزي شركت مي كنند.

رئيس سازمان بسيج سازندگي منطقه گلستان ، از برگزاري اردوهاي غني سازي اوقات فراغت جوانان با شركت 6592 نفر در اين استان در عرصه هاي مختلف آموزشي ، بهزيستي ، منابع طبيعي ، آبخيزداري ، نهضت سواد آموزي ، محيط زيست و علمي پژوهشي خبر داد.

سرهنگ سيد حمزه ميراكبري افزود: ساخت 25 واحد مسكوني براي مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي در روستاهاي محروم ، بهسازي 973 واحد آموزشي ، لايروبي 35 كيلومتر كانال آب كشاورزي سد گلستان و همكاري با محيط بانان ، از جمله فعاليت هاي داوطلبان حاضر در اردوهاي بسيج سازندگي استان است.

وي ، بودجه پيش بيني شده براي اجراي پروژه هاي مزبور را 2700 ميليون ريال از سوي نيروي مقاومت بسيج و 7000 ميليون ريال توسط دستگاه هاي اجرايي مربوطه عنوان كرد

کد مطلب 350860

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها