روستاييان تحت پوشش كلاس هاي فشرده سواد آموزي قرار مي گيرند

به گزارش خبرگزاري مهر ، دو هزار نفر از روستاييان استان گلستان با حمايت و فعاليت دانشجويان و فرهنگيان ، در كلاس هاي سواد آموزي شركت مي كنند.
رئيس سازمان بسيج سازندگي منطقه گلستان ، از برگزاري اردوهاي غني سازي اوقات فراغت جوانان با شركت 6592 نفر در اين استان در عرصه هاي مختلف آموزشي ، بهزيستي ، منابع طبيعي ، آبخيزداري ، نهضت سواد آموزي ، محيط زيست و علمي پژوهشي خبر داد.
سرهنگ سيد حمزه ميراكبري افزود: ساخت 25 واحد مسكوني براي مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي در روستاهاي محروم ، بهسازي 973 واحد آموزشي ، لايروبي 35 كيلومتر كانال آب كشاورزي سد گلستان و همكاري با محيط بانان ، از جمله فعاليت هاي داوطلبان حاضر در اردوهاي بسيج سازندگي استان است.
وي ، بودجه پيش بيني شده براي اجراي پروژه هاي مزبور را 2700 ميليون ريال از سوي نيروي مقاومت بسيج و 7000 ميليون ريال توسط دستگاه هاي اجرايي مربوطه عنوان كرد
نظر شما