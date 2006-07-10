بهسازي سالانه مدارس با اعتبار فعلي امكان پذير نيست / مدارس دو نوبته طي 10 سال آينده حذف مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، حبيب الله بوربور با اشاره به بودجه عمراني 500 مليارد توماني سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس ، اظهار داشت: از اين ميزان فقط 8 درصد آن قابل اختصاص به بهسازي و تعميرات مدارس موجود در سطح كشور است.

وي افزود: بر اين اساس سال گذشته تنها موفق به تعمير و بهسازي 8 هزار مدرسه در سطح كشور شديم ولي امسال با توجه به امضاء توافقنامه با بسيج سازندگي در زمينه بهسازي مدارس ، همچنين تشكيل ستاد مشاركت دانش آموزان در فعاليت هاي عمراني ، تلاش داريم 13 هزار مدرسه را تا مهرماه مورد مرمت قرار دهيم كه بازسازي 5 هزار مدرسه را بسيج سازندگي عهده دار شده است.

رئيس سازمان نوسازي مدارس كشور خاطرنشان كرد: به طور معمول ساخت و آماده سازي مدارس اولويت اصلي سازمان نوسازي است با اين وجود در سال جاري با همكاري هنرستان ها و بسيج سازندگي ساخت واحدهاي آموزشي كوچك در مناطق كم برخوردار در دستور كار قرار گرفته است. در اين طرح سازمان نوسازي تنها تهيه مواد و مصالح مورد نياز را بر عهده گرفته و كار تامين نيرو و اجراي پروژه ها را بسيج سازندگي انجام خواهد داد.

بوربور گفت: تاكنون 50 هزار دانش آموز داوطلب در 23 استان كشور در اين طرح ثبت نام كرده اند اين در حالي است كه هنوز آمار استان هاي بزرگي چون تهران و اصفهان ارائه نشده است. شركت كنندگان در اين طرح تحت بيمه حوادث قرار گرفته و مشوق هايي نيز از سوي آموزش و پرورش و بسيج سازندگي براي آنان در نظر گرفته شده است.

وي ، پيشينه مشاركت دانش آموزان در بهسازي و مرمت مدارس را سال هاي 77 تا 80 عنوان و خاطرنشان كرد: در آن طرح از دانش آموزان هنرستاني با توجه به رشته تحصيلي و تخصص بدست آمده آنان در طول سال بهره گرفته شد كه اين امر مورد تاييد رهبري قرار گرفت تا جايي كه ايشان در پيام نوروزي سال 81 از نيروي مقاومت بسيج و وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و آموزش و پرورش خواست اوقات فراغت دانش آموزان را در عرصه هاي سازندگي سازماندهي كنند.

بوربور در عين حال تاكيد كرد: در صورت ارائه آموزش اوليه صحيح و يا استفاده از دانش آموزاني كه حداقل تخصص فني را دارا باشند، اين روش با توجه به حذف بخش اصلي هزينه هاي پرسنلي پروژه ها ، از لحظ مالي بسيار به صرفه است. ضمن آن كه از جهت فرهنگي و پرورشي نيز نوعي آموزش تكميلي براي دانش آموزن به حساب آمده و موجب ايجاد حس مسئوليت پذيري بيشتر نيز نسبت به فضاي مدرسه خواهد شد.

معاون فني سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس كشور نيز ، با اعلام دو شيفته بودن 50 درصد مدارس كشور ، زمان حذف اين گونه مدارس با توجه به 200 هزار ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده براي آنان را ، طي10 سال آينده عنوان كرد.

مرتضي رئيسي ، همچنين از وجود مدارس كپري و كانكسي در استان هاي سيستان و بلوچستان ، هرمزگان و كرمان خبر داد.