به گزارش خبرنگار "مهر"، مدير فرهنگي مناطق 16 و 19 و رئيس فرهنگسراي بهمن در اين نشست درباره برنامه هاي فرهنگسرا و جشنواره تابستاني گفت: "تابستان فصل آسيب ها و خلاقيت هاست. مديريت فرهنگي هنري فرهنگسراي بهمن به عنوان بزرگترين فرهنگسراي تهران سعي دارد با توجه به سياستگذاري، برنامه ريزي و ارتقاء فرهنگ شهروندي، بكارگيري روش هاي علمي و حمايت از فعاليت هاي فرهنگي و هنري در مراكز عمومي مستقيما با خانواده ها ارتباط برقرار كند و سهم عمده اي در عرضه كالاهاي فرهنگي داشته باشد."

مهندس سعيد ماركلايي افزود: "موضوعاتي كه شايد بتوان از آنها به عنوان مهم ترين چشم اندازهاي برنامه هاي مناطق 16 و 19 نام برد، شامل فرهنگ ايثار و مقاومت، مهدويت، مساجد كانون فعاليت هاي فرهنگي، اخلاق نبوي، آسيب هاي اجتماعي، كتاب و كتابخواني، احترام به بزرگترها، آئين همسايگي و ... است. شاخص ترين اين مسائل دهكده فرهنگي است كه با گستردگي كامل در محل فرهنگسراي بهمن برپا خواهد بود. با استفاده از استعداهاي جوانان و الگوسازي مناسب فرهنگي و ديني درعين غني سازي اوقات فراغت شهروندان انس و الفتي نيز بين اهالي دهكده ايجاد مي شود."

رئيس فرهنگسراي بهمن تصريح كرد: "پاكترين كوي و محله، جليل از رفتگران محله، جشنواره ويدئوآرت، مسابقه خط تحريري از كتاب سنن النبي، جشنواره سخنراني در ده دقيقه، معرفي جوانترين نمازگزار، تجليل از زحمات پيرترين بانوي سجاده نشين، پرواز با بالن، جشنواره عكس دهكده فرهنگي و ... از برنامه هاي دهكده فرهنگي خواهد بود. فرهنگسراي بهمن در اين سال ها همواره به عنوان قطب بين المللي شهري و كشوري مطرح بوده و حال با برگزاري اين جشنواره قصد داريم به احياء هويت اين مركز بپردازيم."

وي گفت: "در منطقه 16 سه خانه فرهنگ خزانه، كوشا و قلم وجود دارد كه به فعاليت هاي مختلف فرهنگي - هنري مشغولند. همچنين در منطقه 19 خانه هاي فرهنگ بعثت، تلاش و ميعاد را داريم. جشنواره تابستاني فرهنگسراي بهمن با سه رويكرد به فعاليت هاي خود خط سير داده كه توجه به مقام معظم رهبري و فرمايشات ايشان، استراتژي سازمان يافته و اشاعه اخلاق نبوي، توجه به نيازها و مطالبات فرهنگي اجتماعي از جمله اين رويكردهاست."

مهندس ماركلايي در ادامه خاطرنشان كرد: "هفته آينده جشنواره فرهنگي - هنري كه به آن اشاره كردم در فرهنگسراي بهمن افتتاح مي شود و در هفدهم مهرماه نيز مراسم اختتاميه آن را برگزار مي كنيم. در دل اين جشنواره نيز خانه فرهنگ سيار راه اندازي و در آن به محروميت زدايي مناطق دورافتاده از فرهنگ پرداخته مي شود."