پرونده هاي پزشكي باعث سرگرداني پزشكان شده است

دكتر ايرج خسرونيا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: هم اكنون سه مرجع مسئوليت رسيدگي به شكايات پزشكي را دارند ، به گونه اي كه بيماران شاكي مي توانند به يكي از مراجع نظير سازمان نظام پزشكي ، پزشكي قانوني و يا دادسراي رسيدگي به تخلفات پزشكي مراجعه كنند.

وي اظهار داشت: در بسياري از موارد براي يك پزشك به علت يك مورد شكايت 3 پرونده در اين 3 مرجع رسيدگي به شكايت، تشكيل مي شود كه اين موجب سرگرداني پزشك خواهد شد. به گونه اي كه پزشك براي پاسخگويي به يك مورد شكايت به علت تشكيل پرونده در 3 مكان بايد به هر 3 مكان مورد نظر مراجعه كند.

خسرونيا گفت: متاسفانه عدم هماهنگي اين 3 مرجع موجب شده كه در صورت شكايت ، پزشكان مدت زيادي را صرف رفت و آمد به اين مراجع كنند. در صورتي كه شكايت از اصناف و يا افراد فقط در يك مكان و با تشكيل يك پرونده رسيدگي مي شود.

وي تصريح كرد: در مواردي نظير بروز عوارض طي درمان براي بيمار ، به علت هايي نظير اشتباه پزشك و يا عوارض ايجاد شده بدون دخالت و تاثير پزشك ، مردم از پزشك شكايت مي كنند كه ممكن است در نهايت منجر به رفع اتهام از پزشك شود.

خسرونيا با بيان اينكه اين مشكلات اغلب براي جراحان به علت برخورداري فعاليت آنان از حساسيت بيشتر ، ايجاد مي شود ، گفت: ايجاد 3 پرونده براي پزشك ضمن جلوگيري از فعاليت هاي درماني باعث از بين رفتن اعتماد بين ديگر بيماران و پزشك مي شود. بنابراين هماهنگي ها بايد به گونه اي صورت گيرد كه در صورت شكايت از پزشكان ، پرونده فقط در يك مرجع تشكيل و مورد رسيدگي قرار گيرد.