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۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۳:۵۳

مدير نشر فجر قرآن قم در گفتگو با مهر :

بايد ميان ناشران و مراكز علمي و تحقيقاتي پل ارتباطي برقرار كرد

بايد ميان ناشران و مراكز علمي و تحقيقاتي پل ارتباطي برقرار كرد

اگر خواهان ايجاد تحول در نشر كشور هستم بايد از متخصصان و كارشناسان در اتاق هاي فكر بهره بيشتري بگيريم و راه رسيدن به اين خواسته ايجاد پل هاي ارتباطي ميان ناشران و مراكز علمي و تحقيقاتي است.

سيد مهدي ميرلوحي در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر درباره جايگاه اتاق هاي مشاوره در نشر كشور گفت : اگر ميان ناشران و مراكز تحقيقاتي در امر نشر و توليد كتاب ارتباط علمي برقرار شود مي توان اميد داشت كه تحولي اساسي در اين زمينه بوجود مي آيد.

مدير نشر فجر قرآن قم با تاكيد بر سياست گذاري دولت در زمينه حمايت از ناشران براي تحقق اين امر، افزود : ناشران مي توانند از پژوهش هاي مراكز علمي و دانشگاهي در امر جامعه شناسي ، مخاطب شناسي و نيازسنجي مردم در توليد كتاب راهنمايي بگيرند و اگر اتاق هاي فكر با مشاركت اساتيد و متخصصان امر در موسسات نشر فعال شود توليد كتاب علمي تر مي شود.

وي در ادامه تصريح كرد : نكته مهمي كه در اين ميان وجود دارد استفاده از نظرات كارشناسان امر تربيت در توليد كتاب هاي مذهبي متناسب با نيازهاي روز جوانان است كه اگر ناشران با مطالعه وارد اين حوزه شوند مي توانند تاثيرات زيادي در نسل جوان بگذارند.

سيد مهدي ميرلوحي خاطرنشان كرد : با استفاده از راهنمايي هاي اين كارشناسان مي توان اميد داشت كه از اين پس كتاب وارد مدارس و زندگي نوجوانان ما شود و بچه ها ساعات بيشتري را به مطالعه كتاب اختصاص دهند.

کد مطلب 350886

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