روزانه 6 هزار جوان در جهان مبتلا به ايدز مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر ، خانم ثريا احمد عبيد در پيامي به مناسبت روز جهاني جمعيت 11 ژوئيه 2006 برابر با 20 تير ماه 1385 ، اعلام داشت: امسال تاكيد روز جهاني جمعيت بر نسل جوان است ، گرچه نيازهاي يك دختر 10 ساله با يك مرد جوان 24 ساله متفاوت بوده و از فرهنگ هاي مختلف هستند اما در سراسر جهان جوانان مي خواهند كه صداي آنان شنيده شود و در امور دخالت داده شوند.

در اين پيام آمده است: آنان داراي ايده ها ، تعهد و نيروي لازم بمنظور تسريع موثر فعاليتهايي كه فقر و نابرابري را كاهش دهند هستند. درهر منطقه ، جوانان گامهايي در برابر ويروس اچ آي وي و هر آنچه كه سلامت ، آموزش و فرصتهاي آينده آنان را مورد تهديد قرار دهد برداشته اند.

ثريا عبيد اعلام داشته است: جوانان مي خواهند سالم و در امنيت باشند آنان فرصتهاي خود را در آينده اي بهتر طلب مي نمايند. درباره بيماري ايدز آنان مي گويند " بزرگترها مي گويند ما براي دانستن دراين باره خيلي جوان هستيم " و ما مي گوييم " ما براي مردن خيلي جوان هستيم " . درباره تنظيم خانواده جوانان به ما مي گويند" مردان بايستي مسئوليتها را با زنان تقسيم نمايند" . درباره بهداشت باروري و جنسيتي مي گويند: " جوانان به اين اطلاعات نياز دارند . اين اطلاعات زندگي ما را شكل داده و در آينده ما تاثيرگذار است."

وي گفته است: امروزه ميليون ها جوان با تهديد فقر ، بيسوادي ، خطرات ناشي از حاملگي و زايمان و اچ آي وي ايدز روبرو هستند. در حال حاضر بيش از 500 ميليون جوان بين 24 -15 سال با مبلغ كمتراز 2 دلار در روز زندگي مي كنند. 96 ميليون زن جوان دركشورهاي در حال توسعه خواندن و نوشتن را نمي دانند و بالاخره همه ساله 14 ميليون دخترجوان بين 19 - 15 سال مادرمي شوند. در هر روز ، 6000 جوان به بيماري ايدز مبتلا مي شوند.

مدير اجرايي صندوق جمعيت ملل متحد اعلام داشته است: اين چالش ها در قلب اهدافي هستند كه توسط رهبران جهان به منظور كاهش فقر و بهبود بهداشت و زندگي در پيش رو قرار گرفته اند. بسيار واضح است كه اهداف توسعه هزاره بدون دخالت موثر جوانان در سياست گذاري و برنامه ريزي ، شنيده شدن صداي آنان ، برآورده شدن احتياجات جوانان و احترام به حقوق بشرغير قابل دستيابي است.

در بخش ديگري از اين پيام آمده است: صندوق جمعيت ملل متحد از حقوق جوانان براي آموزش ، بهداشت و اشتغال حمايت مي نمايد و بر اين امر واقف است كه هر گونه سرمايه گذاري براي جوانان وضعيت رشد اقتصادي و اجتماعي را بهبود مي بخشد. اهم اين تلاش ها دختران را در مدارس نگاه داشته ، مهارت هاي زندگي را به آنان مي آموزد و ازدواج و درنتيجه حاملگي آنان را تا بزرگسالي به تاخير مي اندازد و از ابتلاي جوانان به عفونت اچ اي وي پيشگيري مي نمايد. جوانان قدرت به پيش بردن توسعه را دارند.

ثريا عبيد در پايان آورده است: در روز جهاني جمعيت ، بياييد بر جوانان تاكيد داشته باشيم و در جستجوي راه هاي جديد در همكاري شانه به شانه با آنان به عنوان شركاي توسعه باشيم . اگر چه گفته مي شود كه جوانان آينده هستند اما اين موضوع نيز واقعيت دارد كه جوانان زمان حال هستند و راهبري آنان بايد امروز مورد حمايت قرار گيرد.