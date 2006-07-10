محمد حيدري درگفتگو با خبرنگار اقتصادي مهرعدم دريافت مجوزلازم از سازمان بورس براي تقسيم سود وافزايش سرمايه اين شركت خودروسازي را دليل اصلي لغو مجمع عنوان كرد.

وي درادامه به ديگر دلايل اصلي لغو مجمع اشاره كرد اظهارداشت: همچنين مديريت شركت واكثريت سهام داران معتقد بودند بخشي ازسود افزايش سرمايه شركت بايد منتقل شود ، بنابراين با توجه به مذاكرات انجام گرفته شده دراين خصوص مجمع سايپا به 4 مرداد ماه موكول شد.

معاون اقتصادي سايپا درادامه با بيان اين مطلب كه رياحي به عنوان عضو هيئت مديره منتخب سايپا درنظرگرفته شده است، اظهار داشت : قلعه باني همچنان بر مسند رياست سايپا باقي خواهد ماند.

معاون اقتصادي سايپا ادامه داد: درطي روزهاي گذشته و با اعلام خبر تغيير و تحولات گسترده درهيئت مديره شركت سرمايه گذاري سايپا ارزش سهام اين شركت كه به عنوان گران‌ترين سهام بورس نيزمطرح است، با كاهش مواجه شده است.

گفتني است، چهارشنبه هفته گذشته هيئت مديره شركت خودروسازي سايپا در جلسه اي، با تغيير قلعه باني، همايون رياحي چالشتري را به اتفاق آرا به‌عنوان مدير عامل جديد اين شركت تعيين كرده بود.