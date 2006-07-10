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۱۹ تیر ۱۳۸۵، ۱۲:۴۱

كنسرت گروه "كامه راتا" در سالن رودكي برگزار مي شود

گروه موسيقي "كامه راتا" به سرپرستي "كيوان ميرهادي" در روزهاي 26و 27 مردادماه در سالن رودكي به اجراي برنامه مي پردازند .

به گزارش خبرنگار موسيقي مهر، در اين كنسرت كه ساعت 20 روزهاي مذكور در تالار رودكي برگزار مي شود ، گروه موسيقي "كامه راتا" به اجراي قطعاتي از موسيقي كلاسيك و مدرن مي پردازد . 

"شب دگرگون"اثر شوئنبرگ،بخشي از اپراي "آخناتن"اثر فيليپ گلاس،"كافه سي" اثر پياتزولا، يك قطعه فيوژن - استكرال ساخته گروه "كامه راتا" و كنسرتو ويلن اثر "مون" با تكنوازي "نرگس فلاح پسند"از جمله آثاري است كه اين گروه در اين دو شب اجرا مي كند.

لازم به ذكر است اعضاي اين گروه 26 نفره را فارغ التحصيلان دانشگاه تهران و هنرستان هاي موسيقي تشكيل مي دهند.  

کد مطلب 350906

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