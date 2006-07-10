كنسرت گروه "كامه راتا" در سالن رودكي برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار موسيقي مهر، در اين كنسرت كه ساعت 20 روزهاي مذكور در تالار رودكي برگزار مي شود ، گروه موسيقي "كامه راتا" به اجراي قطعاتي از موسيقي كلاسيك و مدرن مي پردازد .

"شب دگرگون"اثر شوئنبرگ،بخشي از اپراي "آخناتن"اثر فيليپ گلاس،"كافه سي" اثر پياتزولا، يك قطعه فيوژن - استكرال ساخته گروه "كامه راتا" و كنسرتو ويلن اثر "مون" با تكنوازي "نرگس فلاح پسند"از جمله آثاري است كه اين گروه در اين دو شب اجرا مي كند.

لازم به ذكر است اعضاي اين گروه 26 نفره را فارغ التحصيلان دانشگاه تهران و هنرستان هاي موسيقي تشكيل مي دهند.