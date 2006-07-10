تلاش براي ارايه ليست واحد در انتخابات / حضور هاشمي رفسنجاني و مصباح در ليست جامعتين

سخنگوي جامعه مدرسين حوزه علميه قم كه با خبرنگار سياسي "مهر" گفت و گو مي كرد، در خصوص فعاليت كميته مشترك جامعه مدرسين حوزه علميه قم و جامعه روحانيت مبارز براي بررسي نامزدهاي جامعتين در انتخابات آينده، اظهار داشت: اين كميته به دنبال افزايش اشتراكات جامعتين است.

حجت الاسلام غروي با بيان اين كه اسامي برخي افراد براي نامزدي در انتخابات خبرگان قطعي شده است، افزود: جامعتين درباره برخي افراد كه به عنوان نامزد مطرح مي شوند، اختلافات جزئي دارند و اعضاي كميته مذكور با بررسي اين مساله، پيشنهادات خود را در خصوص افراد جايگزين به تشكل هاي متبوعشان ارايه مي دهند.

وي توضيح داد: كميته مشترك به جاي افرادي كه درباره آنها اختلاف نظر وجود دارد، اسامي جديدي پيشنهاد مي دهد كه اين افراد هم پس از بررسي و تائيد شوراي عالي جامعه مدرسين حوزه علميه قم، در ليست نهايي اين جامعه قرار خواهند گرفت.

حجت الاسلام غروي با تاكيد بر لزوم ارايه ليست مشترك جامعه مدرسين و جامعه روحانيت، اين موضوع را با توجه به شرايط موجود در كلان شهر تهران ضروري دانست و اظهار داشت: تلاش مي شود حتي المقدور جامعتين در انتخابات خبرگان ليست واحد ارايه دهند.

وي در عين حال اين مساله را در گرو رايزني هاي آينده دو جامعه براي به صد در صد رساندن نقاط مشترك و رفع همه مواردي كه مورد اختلاف است، دانست.

سخنگوي جامعه مدرسين حوزه علميه قم در خاتمه با اشاره به نهايي شدن ليست اين جامعه در برخي استان ها، در پاسخ به سئوالي در خصوص حضور آيت الله هاشمي رفسنجاني و آيت الله مصباح يزدي در ليست انتخاباتي جامعتين خاطر نشان كرد: اسامي آنها در ليست جامعتين وجود دارد.