نحوه فعاليت صندوق مهر رضا از 25 تير ماه

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر ، سيد حسين شبيري در يك نشست مطبوعاتي گفت: تاسيس صندوق مهر رضا (ع) درنتيجه ادغام سه صندوق توسعه اشتغال روستايي ، صندوق ايجاد فرصت هاي شغلي و صندوق ازدواج جوانان با هدف حمايت از قشر جوان و توجه به مناطق حاشيه اي و روستايي تشكيل شده است.

وي با بيان اينكه در 366 شهرستان در سراسر كشور نمايندگي براي صندوق مهر رضا (ع) خواهيم داشت افزود: پيش بيني شده كه هر شهرستان داراي سرمايه ثابت ، مشخص منابع براي رفع نيازها باشد.

شبيري همچنين با اشاره به اينكه افزايش سرمايه صندوق هر ساله به صورت فزاينده خواهد بود تصريح كرد: پيش بيني شده كه صندوق هر شهرستان داراي يك هيات مديره ناظر باشد كه فرمانداران شهرستان ها نيز رئيس هيات مديره صندوق ها خواهند بود.

وي اضافه كرد: اعضاي صندوق متشكل از مردم، معتمدين وخيرين و مديران صندوق ها خواهند بود.

مدير عامل صندوق مهر رضا (ع) با اشاره به دستورات رئيس جمهور مبني بر استفاده از امكانات موجود براي تاسيس صندوق، گفت: به جز بحث نظارت و راهبردي كلي ، ساير امور توسط دفاتر شهرستان ها انجام مي شود.

وي با بيان اينكه 14 سال اززمان تاسيس صندوق ايجاد فرصت هاي شغلي مي گذرد، گفت: سرمايه اين صندوق 2 هزار و 600 ميليارد ريال است كه 3 هزار ميليارد ريال نيز در بودجه سال 85 براي آن منظور شده است.

مدير عامل صندوق مهر رضا (ع) همچنين با اشاره به اينكه 10 سال نيز از زمان تاسيس صندوق توسعه اشتغال مي گذرد، افزود: سرمايه اين صندوق نيز 400 ميليارد ريال است كه در بودجه امسال نيز 100 ميليارد ريال براي آن در نظر گرفته شده است.

وي خاطرنشان كرد: اعتباري براي صندوق ازدواج جوانان در قانون بودجه منظور نشده اما سرمايه سال جاري اين صندوق 3 هزار و 200 ميليارد ريال است و يك رديف بودجه 7 ميليارد توماني نيز در سازمان ملي جوانان براي اين صندوق منظور شده است كه طبق مصوبه شورايعالي اداري از محل تسهيلات بانكي مورد استفاده قرارخواهد گرفت.

شبيري با اشاره به وام هاي ازدواج بانك ها درگذشته گفت: درحال حاضر هماهنگي هاي ميان صندوق مهر رضا (ع) و بانك ها براي پرداخت وام ازدواج در حال انجام است كه به زودي نيز اين وام ها درقالب يك مديريت يك پارچه براي پرداخت وام ازدواج جوانان صورت خواهد گرفت.

وي بيان كرد: صندوق مهر رضا داراي شعبات دريافت و پرداخت مالي نيست به همين منظور وام ها براي پرداخت در اختيار بانك ها قرارمي گيرد.

مدير عامل صندوق مهر رضا با اعلام آمادگي دو بانك كشاورزي و ملت براي پرداخت وام و دريافت اقساط آن، اظهار داشت: بانك كشاورزي در بخش روستايي و بانك ملت در شهرستان ها چنين اقدامي را صورت خواهند داد.

وي اضافه كرد: منابع صندوق براي پرداخت وام يك ميليون توماني ازدواج ( 500 ميليون تومان بدهي زوج) با توجه به معرفي نامه هاي صندوق در اختيار دو بانك ملت و كشاورزي قرارمي گيرد.

شبيري با بيان اينكه با مراجعه به دفاتر پستي سراسركشور ، فرم هاي تقاضا براي دريافت وام ازدواج مسيراست، افزود: با ارسال اين فرم ها به صندوق مهر رضا ، تقاضا براي دريافت وام ازدواج مورد رسيدگي قرار مي گيرد كه هيچ منعي براي دريافت آن توسط هر فردي وجود ندارد .

وي با اشاره به سود 4 درصدي وام هاي قرض الحسنه بانك هاي دولتي، اظهار داشت: نرخ سود وام قرض الحسنه ازدواج صندوق مهر رضا (ع) هنوز مشخص نشده اما حداكثر اين نرخ 4 درصد است ولي با اين وجود امكان كاهش اين نرخ نيز وجود دارد كه درحال حاضر مراحل قانوني خود را سپري مي كند.

وي با تاكيد بر اينكه هيچ گزينشي براي پرداخت وام ازدواج نيست افزود: هر كس به هر شكل و عنوان چه در بخش شهري و روستايي نيازمند دريافت وام باشد، اين وام را خواهد گرفت.

وي گفت: مزدوجين شب 24 تير ماه سال جاري به بعد مشمولين دريافت وام ازدواج صندوق مهر رضا هستند، به عبارت ديگر مزدوجين تاريخ مذكور به بعد كه ازدواج آنها دردفاتر ثبت ازدواج به ثبت رسيده باشند مشمول دريافت وام خواهد بود.

وي ادامه داد: انتخاب اين روز به دليل ولادت حضرت فاطمه زهرا (ع) در روز 25 تير ماه سال جاري است .

مدير عامل صندوق مهر رضا بيان كرد: پرداخت وام ازدواج توسط ساير بانك هاي دولتي نيز دردست بررسي است اما پرداخت وام توسط بانك هاي خصوصي در اين پروژه ديده نشده است.

وي گفت: در مناطق شهري اگر فرد دريافت كننده وام كارمند رسمي دولت باشند، تنها يك معرفي نامه از محل كار فرد كافي است و درغيراين صورت بايد داراي ضامن كارمند رسمي دولت ياكاسب داراي پروانه كسب باشد و در مناطق روستايي اعلام بانك كشاورزي مبني بر خوش حساب بودن فرد تقاضا كننده وام كافي است.

وي مدت زمان بازپرداخت وام ازدواج را 36 ماه دانست و گفت: درتاسيس صندوق مهر رضا پيش بيني استفاده از سايرمنابع بودجه اي نيز شده است.

وي همچنين در خصوص پرداخت وام اشتغال به افراد و گروهها براي ايجاد زمينه اشتغال گفت: جامعه هدف دريافت كنندگان وام اشتغال به سه گروه استغالات خانگي به ميزان 3 ميليون تومان ، اشتغالات خويش فرما شامل 2 نفركارفرما و شاگرد و كارگاههاي فرد كه داراي 5 نفركارگر كه به هر فرد 25ميليون تومان وام پرداخت مي شود.

وي همچنين از راه اندازي وام اشتغال ، پس از وام ازدواج خبرداد. شبيري ميزان نقدينگي صندوق فرصت هاي شغلي قبل از تاسيس صندوق را 200 ميليارد تومان ذكر كرد و افزود: در حال حاضر موجودي كل صندوق ازدواج جوانان نيز 327 ميليارد تومان است.

وي با بيان اينكه رقم دقيقي از موجودي فعلي صندوق مهر رضا(ع) وجود ندارد، تصريح كرد: پيش بيني افزايش موجودي صندوق مهر رضا (ع) تا 2 هزار ميليارد تومان وجود دارد.

وي پيش بيني ضريب موفقيت صندوق مهر رضا (ع) را براي ايجاد اشتغال 80 درصد عنوان كرد و گفت: ماموريت تامين سرمايه براي ايجاد 100 هزار نفر به اين صندوق داده شده كه ميانگين سرمايه براي هر فرد 5 ميليون تومان در زمان بودجه بندي بود كه در كميسيون ها مورد قبول قرارنگرفت و به 4 ميليون تومان كاهش يافت.

وي خاطرنشان كرد: در سال 84 براي ايجاد 25 هزار شغل ميزان 4 ميليون تومان براي هر فرد بودجه منظور شده بود كه مقرر شده امسال 40 هزار شغل ايجاد شود.

مديرعامل صندوق مهر رضا (ع) اضافه كرد: منبعي براي حقوق اعضاي هيئت مديره صندوق پيش بيني نشده است.

وي با اشاره به وام ازدواج شهرداري كه فقط در شهرتهران پرداخت شد، گفت: تاكنون اين وام به 140 هزار ازدواج پرداخت شده است.