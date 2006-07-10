تهران فردا صاف تا كمي ابري است

به گزارش خبرگزاري مهر ، كرانه درياي خزر صاف تا كمي ابري در پاره اي نقاط نيمه ابري همراه با مه رقيق صبحگاهي . هواي استان هاي كرمان ، يزد ، خراسان جنوبي ، هرمزگان ، خوزستان و بوشهر صاف تا كمي ابري در پاره اي نقاط با وزش باد و گردو خاك پيش بيني مي شود.
هواي كرانه درياي عمان و خليج فارس و جزاير تنب كوچك و بزرگ ، قشم ، كيش ، سيري و ابوموسي صاف تا كمي ابري و غبار آلود ، هواي نواحي شمالي استان هاي آذربايجان شرقي و غربي صاف تا كمي ابري در ساعات بعدازظهر همراه با افزايش ابر و رگبار پراكنده پيش بيني مي شود.
بيشينه و كمينه دماي هواي تهران نيز به ترتيب به 39 و 25 درجه سانتي گراد مي رسد.
نظر شما