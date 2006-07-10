  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۹ تیر ۱۳۸۵، ۱۴:۱۷

تهران فردا صاف تا كمي ابري است

تهران فردا صاف تا كمي ابري است

سازمان هواشناسي ، آسماني صاف تا كمي ابري را براي تهران و اغلب نقاط كشور پيش بيني كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، كرانه درياي خزر صاف تا كمي ابري در پاره اي نقاط نيمه ابري همراه با مه رقيق صبحگاهي . هواي استان هاي كرمان ، يزد ، خراسان جنوبي ، هرمزگان ، خوزستان و بوشهر صاف تا كمي ابري در پاره اي نقاط با وزش باد و گردو  خاك پيش بيني مي شود.

هواي كرانه درياي عمان و خليج فارس و جزاير تنب كوچك و بزرگ ، قشم ، كيش ، سيري و ابوموسي صاف تا كمي ابري و غبار آلود ، هواي نواحي شمالي استان هاي آذربايجان شرقي و غربي صاف تا كمي ابري در ساعات بعدازظهر همراه با افزايش ابر و رگبار پراكنده پيش بيني مي شود.

بيشينه و كمينه دماي هواي تهران نيز به ترتيب به 39 و 25 درجه سانتي گراد مي رسد.

کد مطلب 350928

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها