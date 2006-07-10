  1. عکس
  2. خبری
۱۹ تیر ۱۳۸۵، ۱۳:۲۷

گزارش تصويري / نشست بررسي برنامه هاي كودك و نوجوان در خبرگزاري مهر

گزارش تصويري / نشست بررسي برنامه هاي كودك و نوجوان در خبرگزاري مهر

نشست بررسي برنامه هاي كودك و نوجوان با حضور علي زارعان مدير گروه كودك شبكه تهران و ابوالفضل رازاني كارگردان انيميشن و عادل بزدوده طراح و سازنده عروسك صبح امروز در خبرگزاري مهر برگزار شد.

ابوالفضل رازاني / كارگردان انيميشن     علي زارعان / مدير گروه كودك شبكه تهران

عادل بزدوده / طراح و سازنده عروسك

علي زارعان / مدير گروه كودك شبكه تهران

ابوالفضل رازاني / كارگردان انيميشن

عكس/ حيدررضايي

کد مطلب 350937

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار