گزارش تصويري / نشست بررسي برنامه هاي كودك و نوجوان در خبرگزاري مهر

ابوالفضل رازاني / كارگردان انيميشن علي زارعان / مدير گروه كودك شبكه تهران
عادل بزدوده / طراح و سازنده عروسك
علي زارعان / مدير گروه كودك شبكه تهران
ابوالفضل رازاني / كارگردان انيميشن
عكس/ حيدررضايي
نشست بررسي برنامه هاي كودك و نوجوان با حضور علي زارعان مدير گروه كودك شبكه تهران و ابوالفضل رازاني كارگردان انيميشن و عادل بزدوده طراح و سازنده عروسك صبح امروز در خبرگزاري مهر برگزار شد.
ابوالفضل رازاني / كارگردان انيميشن علي زارعان / مدير گروه كودك شبكه تهران
عادل بزدوده / طراح و سازنده عروسك
علي زارعان / مدير گروه كودك شبكه تهران
ابوالفضل رازاني / كارگردان انيميشن
عكس/ حيدررضايي
نظر شما