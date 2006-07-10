كارگاه سازسازي مركز حفظ و پژوهش راه اندازي مي شود

سرپرست كارگاه سازسازي مركزحفظ و پژوهش - در گفتگو با خبرنگار موسيقي مهر ، ضمن بيان اين مطلب افزود : پس از تعميرات اساسي مركز، كارگاه سازسازي فعاليت هاي گسترده خود را از سر مي گيرد.

وي در ادامه اظهارداشت : مركز حفظ و پژوهش موسيقي صدا و سيما كه در گذشته مركز حفظ و اشاعه موسيقي نام داشت از پايه ها و اركان موسيقي ايراني بوده است و اين تاثير گذاري بايد تداوم پيدا كند .

مرادي با اشاره به اين كه سالي چند فستيوال و نمايشگاه بين المللي ساز در دنيا برگزار مي شود ، تصريح كرد : باتوجه به فعاليت گسترده تمام سازسازان در اين فستيوال ها ، ما در هيچكدام از آن ها شركت نمي كنيم . راه اندازي كارگاه سازسازي اين مركز علاوه بر داشتن ابعاد آموزشي و كاربردي اين امكان را به ما مي دهد تا بتوانيم سازهايمان را در عرصه هاي بين المللي معرفي كنيم .

وي در پاسخ به اين پرسش كه جايگاه بزرگان اين حوزه در كارگاه سازسازي چگونه است؟ گفت : مركز حفظ و پژوهش موسيقي صدا و سيما، نه فقط در عرصه سازسازي بلكه در ساير حوزه ها در نظر دارد از اساتيد برجسته دعوت به همكاري كند . اما اين همكاري منوط به احترامي است كه بايد براي اساتيد موسيقي وبراي خود موسيقي قائل شد . بايد اين احترام به وجود بيايد تا شاگردان ديروزي مركز حفظ واشاعه استادان امروزي آن باشند .

فرمان مرادي با اشاره به اين كه حضور امير بكان - آهنگساز ومدير مركز حفظ و پژوهش موسيقي صدا و سيما- نقطه قوتي در اين دوره محسوب مي شود، افزود : اميدوارم بين خانه موسيقي وهنرمندان و اين مركز تعاملي به وجود بيايد تا كارگاه سازسازي وساير بخش ها به دوره طلايي مركز حفظ واشاعه بازگردند .

وي درپايان خاطر نشان كرد : اميدوارم اين مركز كه "داريوش صفوت" آن را پايه گذاري كرد همچنان سرپا بماند و من در اين راه از هيچ تلاشي فروگذار نمي كنم .