90 درصد پول كشاورزان بابت خريد تضميني از طريق مهر كارت پرداخت شد

به گزارش خبر نگار اقتصادي مهر ، محمد علي شم آبادي در دومين مصاحبه مطبوعاتي خود در جمع خبر نگاران، طرح جامع ساماندهي تشكل هاي تعاوني را يكي از مهمترين محورهاي فعاليت سازمان تعاون روستايي ذكر كرد وافزود: براساس برنامه ريزي انجام شده، قرار است امسال در انتخابات هيئت مديره يك‌هزار تشكل و اتحاديه با اولويت به‌كارگيري افراد كارآمدتر تجديد شود .

وي تشكل ها را راهكاري مناسب براي حل معضل بيكاري جوانان روستايي اعلام كرد و گفت: هم اكنون و براساس طرح جامع ساماندهي تشكل ها، حدود 25طرح اساسي , 68 پروژه و 180 اقدام اجرايي براي هر يك از پروزه ها پيش بيني شده است .

شم آبادي با تاكيد بر موفق بودن سازمان تعاون روستايي در خريد تضميني محصولات كشاورزي در طول سال گذشته , تصريح كرد: سازمان تعاون روستايي در سال 84 و براي نخستين بار اقدام به خريد تضميني 129 هزار و 612 تن برگ سبز چاي نمود كه از اين ميزان , 25 هزار تن چاي خشك استحصال شده ، 19 هزار و 189 تن به‌فروش رفته و شش هزار تن نيز بابت دستمزد فرآوري چاي به كارخانجات پرداخت شده است .

وي با اشاره به صادرات هزار تن چاي در سال گذشته، افزود: همچنين برنامه ريزي براي صادرات 7 هزار تن چاي به كشورهاي آسياي ميانه نيز انجام شده و از هم اكنون نيز در حال بازاريابي براي صادرات چاي توليدي سال 85 هستيم.

شم آبادي سياست اصلي سازمان تعاون روستايي را كاهش كميت خريد تضميني محصولات كشاورزي اعلام كرد و افزود: مطمئنا امسال و با پيش بيني بازار خوب خريد و فروش چاي ، سازمان تعاون روستايي چاي خشك كمتري را از كارخانجات تحويل خواهد گرفت .

معاون وزير جهاد كشاورزي ، ميزان خرماي خريداري شده از كشاورزان را در سال 84 ، 46 هزار و 289 تن اعلام و تاكيد كرد: تمامي خريد خرماي سازمان تعاون روستايي در سال 84 فروخته شده و از اين ميزان حدود 25 هزار تن نيز صادر شده است .

وي در مورد ادامه روند خريد توافقي زعفران و ميوه در سال جاري افزود: مطمئنا امسال برنامه گسترده تري براي خريد توافقي زعفران و ميوه در مقايسه با سال گذشته خواهيم داشت .

شم آبادي با اشاره به اينكه بزودي قيمت پايه خريد زعفران سال 85 اعلام خواهد شد ، گفت: زعفران بايد توسط خود تشكل ها صادر شود .به طوريكه سازمان نه زعفران را ارزان مي فروشد و نه اجازه مي دهد كه ارزان عرضه شود .

به گفته مدير عامل سازمان تعاون روستايي، در سال 84 حدود 140 هزار تن ذرت با قيمت هر كيلو 1480 ريال و 103 هزار و 591 تن سيب زميني به قرار هر كيلو 3720 ريال از كشاورزان خريداري شد .

شم آبادي ميزان خريد دانه هاي روغني (كلزا و گلرنگ ) را از كشاورزان تا كنون 243 هزارو 78 تن اعلام و تاكيد كرد: امسال سازمان تعاون روستايي براي نخستين بار مسئوليت خريد دانه هاي روغني را بر عهده داشته و اين در حالي است كه پول كشاورزان به صورت نقدي و مستقيما به خود كشاورز پرداخت مي شود .

وي با اشاره به اينكه تاكنون بابت خريد تضميني محصولات كشاورزي در سال 85 ، يك‌هزار ميليارد ريال به كشاورزان پرداخت شده است ، گفت: تاكنون حدود 90 درصد پول كشاورزان بابت خريد تضميني محصولات كشاورزي( به غير از گندم و برنج ) از طريق سيستم مهر كارت به كشاورزان پرداخت شده است كه در هفته هاي نخست پرداخت به دليل عدم ابلاغ به‌موقع منايع مالي پرداخت ها با تاخير صورت مي گرفت كه اميد است از هفته آينده ، پول كشاورزان تا يك هفته پرداخت شود

رئيس سازمان تعاون روستايي ، بازاريابي محصولات كشاورزي خريداري شده را يكي از برنامه هاي اصلي اين سازمان دانست و گفت: هم اكنون در حال پيگيري براي صادرات محصولات خريداري شده با برند جدي دو مشخص هستيم و بازاريابي براي محصولاتي مانند حبوبات ، چاي و زعفران از برنامه هاي اين سازمان است .

شم آبادي وزارت بازرگاني و شركت بازرگاني دولتي را موظف به پاسخگويي در قبال مشكلات موجود در زمينه خريد تضميني گندم دانست و گفت: سازما ن تعاون روستايي در زمينه خريد تضمين گندم با شركت بازرگاني دولتي همكاري مي كند و محصول خريداري شده را به شركت تحويل مي دهد

وي با اظهار نارضايتي از نحوه خريد گندم كشاورزان در سال جاري، گفت: در سال گذشته 70 درصد خريد گندم توسط سازمان تعاون روستايي انجام مي شد و اين در حالي است كه امسال مشاركت اين سازمان در زمينه خريد گندم به 30 درصد رسيده اما 70 درصد خريد توسط كارخانجات ؛ سيلوها و شبكه هاي بي نام انجام مي شود كه موجب ايجاد مشكلات جدي در سيستم خريد گندم شده است .

شم آبادي سازمان تعاون روستايي را يكي از مناديان واقعي اجراي سيات هاي اصل 44 قانون اساسي دانست و گفت: سازمان تعاون روستايي يكي از معدود سازمان هايي است كه عمده حجم فعاليتش توسط بخش غير دولتي انجام مي شود .

وي با تاكيد بر اينكه سازمان تعاون روستايي يكي از حاميان بورس كشاورزي در آينده خواهد بود ، گفت: بورس كشاورزي محل مناسبي براي عرضه بورس است اما مكانيزم آن در شرايط فعلي با سازمان هماهنگ نيست و سازمان تعاون روستايي بايد كار خريد را انجام د هد .