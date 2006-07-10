تعويق ليگ قابل تحسين بود / شرايط ليگ برتر متعادل مي شود

نادر دست نشان سرمربي فوتبال مس كرمان در گفت و گو با خبرنگار" مهر" با بيان مطلب فوق اظهار داشت : به برنامه ريزان سازمان ليگ تبريك مي گويم چرا كه با تدبيري شايسته مانع از بي نظمي در همين ابتداي كار شدند.

وي فوائد ديرآغاز شدن رقابت هاي ليگ برتر را در سال جديد متوجه تيم هاي تازه صعود كرده به اين رقابت ها دانست و گفت : مس و پيكان از وقفه بوجود آمده حداكثر استفاده را خواهند برد و به ترميم نقاط ضعف خود خواهند پرداخت .

دست نشان شرايط ليگ جديد را متعادل تر از قبل دانست و گفت : در اين فرصت مي توانيم شرايط تيم خود را نزديك تر به اين رقابت ها نموده و با برگزاري ديدارهاي تداركاتي بيشتر توانايي هاي خودمان را محك بزنيم .

سرمربي مس كرمان در خاتمه از اردوي برون مرزي مس در آلمان خبر داد و گفت : پس از سفر به شمال و 33 جلسه برنامه فشرده بدن سازي و تكميل ليست بازيكنانمان راهي آلمان شده و با برگزاري 3 ديدار تداركاتي شهريور ماه به ايران باز خواهيم گشت .