هر حزب و گروهي كه جدا از مردم حركت كند محكوم به شكست است

محمدرضا بهمني در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر"، اظهار داشت: مردم طبيعتا از جريان سياسي كه در كشور قدرت را در دست مي گيرد، انتظاراتي دارند و چنانچه خواسته هاي آنان برآورده نشود، به گروه ديگري روي خواهند آورد چرا كه در اينصورت مردم مي انديشند كه گروه حاكم قادر به برآورده كردن نيازها و خواسته هاي آنان نيست.

عضو شوراي مركزي مجمع نمايندگان ادوار با اشاره به تمايل اصلاح طلبان براي حضور در انتخابات آتي، اظهار داشت: به طور قطع اصلاح طلبان علاقمند به شركت در انتخابات هستند، ولي احتمال دارد برخي كانديدهاي آنان پذيرفته نشوند.

محمدرضا بهمني با اشاره به مضرات يكدستي در حكومت، گفت: هنگامي كه همه امور در اختيار يك گروه باشد، اختلافات هم در بين آن گروه رخ مي دهد، لذا اصولگرايان بايد بيشتر واقع گرا باشند .

وي افزود: اصولگراياني كه اكنون درر قدرت هستند، در مورد مسائلي كه در كشور رخ مي دهد، مردم را بيشتر شريك نظرات خود گردانند و از مردم نيز نظر بخواهند.

اين فعال سياسي ابراز عقيده كرد: گروهي كه بخواهد جداي از جامعه حركت كند، محكوم به شكست است و طبيعتا مردم آن گروه را كنار خواهند زد و لذا اصولگرايان براي حفظ آرمانهايشان بايد در مورد مسائل مختلف از مردم نظر بخواهند.