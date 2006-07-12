۲۱ تیر ۱۳۸۵، ۱۴:۱۹

عضو شوراي مركزي مجمع نمايندگان ادوار در گفت و گو با "مهر":

هر حزب و گروهي كه جدا از مردم حركت كند محكوم به شكست است

محمدرضا بهمني معتقداست، هر گروه و جريان سياسي كه بخواهد جداي از جامعه حركت كند، محكوم به شكست است و مردم گروهي را كه بخواهد جداي از آنان حركت كند،كنار خواهد زد.

محمدرضا بهمني در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر"، اظهار داشت: مردم طبيعتا از جريان سياسي كه در كشور قدرت را در دست مي گيرد، انتظاراتي دارند و چنانچه خواسته هاي آنان برآورده نشود، به گروه ديگري روي خواهند آورد چرا كه در اينصورت مردم مي انديشند كه گروه  حاكم قادر به برآورده كردن نيازها و خواسته هاي آنان نيست.

عضو شوراي مركزي مجمع نمايندگان ادوار با اشاره به تمايل اصلاح طلبان براي حضور در انتخابات آتي، اظهار داشت: به طور قطع اصلاح طلبان علاقمند به شركت در انتخابات هستند، ولي احتمال دارد برخي كانديدهاي آنان پذيرفته نشوند.

محمدرضا بهمني با اشاره به مضرات يكدستي در حكومت، گفت: هنگامي كه همه امور در اختيار يك گروه باشد،  اختلافات هم در بين آن گروه رخ مي دهد، لذا اصولگرايان بايد بيشتر واقع گرا باشند .

وي افزود: اصولگراياني كه اكنون درر قدرت هستند، در مورد مسائلي كه در كشور رخ مي دهد، مردم را بيشتر شريك نظرات خود گردانند و از مردم نيز نظر بخواهند.

اين فعال سياسي ابراز عقيده كرد: گروهي كه بخواهد جداي از جامعه حركت كند، محكوم به شكست است و طبيعتا مردم آن گروه را كنار خواهند زد و لذا اصولگرايان براي حفظ  آرمانهايشان بايد در مورد مسائل مختلف از مردم نظر بخواهند.

