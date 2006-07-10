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۱۹ تیر ۱۳۸۵، ۱۴:۲۶

صنايع غذايي تسهيلات 3 ميليارد توماني مي‌گيرند

به صنايع غذايي تا سقف 3 ميليارد تومان تسهيلات از محل طرح هاي زودبازده پرداخت مي شود.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، عزت الله اكبري رئيس سازمان صنايع و معادن استان تهران در جلسه مسئولان و صاحبان صنعت شهرستان ورامين با اعلام اين خبر گفت: براي آن دسته از صنايعي نيز كه تسهيلات يك ميليارد توماني طرح هاي زودبازده اقتصادي دريافت كرده اند، به شرط آنكه طرح هاي خود را ظرف كمتر از مدت 24 ماه به پايان برسانند، از تخفيف 3 تا 4 درصدي بهره مندي خواهند شد كه در آن صورت نرخ سود بهره آنان درصدي تقليل مي يابد.

وي همچنين افزود: كل تسهيلات مصوب اختصاص يافته به بخش صنعت و معدن استان تهران در سال جاري بيش از 200 ميليارد تومان و براي صنايع غذايي و يا صنايع تبديلي كشاورزي 40 ميليارد تومان است.

رئيس سازمان صنايع و معادن استان تهران در بحث قانون شعاع 120 كيلومتري با تاكيد بر اجراي اين مصوبه قانوني، گفت: در كنار اين مصوبه ما مواردي مانند مجوز واحدهاي تحقيق و توسعه و خدمات مهندسي را صادر كنيم.

اكبري در ادامه گفت: هم اكنون در شرايط بسيار خوبي و استثنايي هستيم هماهنگي و اراده قوي براي كار در همه سطوح نظام وجود دارد و امكانات بسيار خوب و منابع مالي قوي داريم كه انشاء الله ما بتوانيم هرچه بيشتر از فرصتها براي ارائه خدمات بيشتر به ملت شريفمان استفاده نمائيم.

وي يادآور شد: تسهيلات زودبازده كه از سال 84 شروع و در سال 85 نيز ادامه دارد، در تاريخ كشور بي سابقه است.

کد مطلب 350966

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