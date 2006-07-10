يثربي با دو نمايشنامه جديد در راه است

اين نمايشنامه نويس درباره "من شما را مي شناسم" به خبرنگار "مهر" گفت: "اين نمايشنامه را به سفارش حوزه هنري استان تهران پيرامون مشكلات و دغدغه هاي جوانان به ويژه در محيط دانشگاه مي نويسم و اكنون در مرحله نگارش آن هستم."
وي نمايشنامه "عاشق اسب سپيد" را يك سايكودرام دانست كه در آن پيرامون اينكه چگونه با هنر و عشق مي توان بيماري هاي رواني مانند وسواس را درمان كرد، نظراتي ارائه مي شود. يثربي در صورت گرفتن مجوز اجرا براي اين نمايش، آن را با بازي آناهيتا نعمتي و سميه عسگريان روي صحنه خواهد برد.
وي اين نمايش را همراه نمايشنامه "جنايت و مكافات" براي اجراي عمومي به اداره كل هنرهاي نمايشي ارائه كرده است. اين كارگردان "جنايت و مكافات" را بر اساس رمان معروف داستايوفسكي روسي نوشته و ماه پيش نيز آن را در جشنواره لينا مسكو اجرا كرد و مورد استقبال قرار گرفت. مهسا مهجور نيز براي بازي در اين نمايش بازيگر برگزيده آن جشنواره شد.
"عكس دسته جمعي با خانم بزرگ" و بازنويسي "رمئو و ژانت" ژان آنوي دو اثر ديگر اين نمايشنامه نويس است كه اولي توسط سيما تيرانداز و دومي توسط هما روستا براي اجراي عمومي به تئاتر شهر ارائه شده است. با اجراي دو نمايشنامه "از خواب تا مهتاب" به كارگرداني علي هاشمي و "محاله فكر كنيد اينطوري هم ممكنه بشه" به كارگرداني بهنام هدايتي در پنجمين جشنواره تئاتر بانوان، مي توان چيستا يثربي را از فعالترين هنرمندان تئاتر اين روزها دانست.
"من شما را ميشناسم" با موضوع مشكلات جوانان دانشگاهي و "عاشق اسب سپيد" عنوان جديدترين نمايشنامههاي چيستا يثربي است كه در انتظار اجرا به سر ميبرند.
اين نمايشنامه نويس درباره "من شما را مي شناسم" به خبرنگار "مهر" گفت: "اين نمايشنامه را به سفارش حوزه هنري استان تهران پيرامون مشكلات و دغدغه هاي جوانان به ويژه در محيط دانشگاه مي نويسم و اكنون در مرحله نگارش آن هستم."
نظر شما