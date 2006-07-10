يثربي با دو نمايشنامه جديد در راه است

اين نمايشنامه نويس درباره "من شما را مي شناسم" به خبرنگار "مهر" گفت: "اين نمايشنامه را به سفارش حوزه هنري استان تهران پيرامون مشكلات و دغدغه هاي جوانان به ويژه در محيط دانشگاه مي نويسم و اكنون در مرحله نگارش آن هستم."



وي نمايشنامه "عاشق اسب سپيد" را يك سايكودرام دانست كه در آن پيرامون اينكه چگونه با هنر و عشق مي توان بيماري هاي رواني مانند وسواس را درمان كرد، نظراتي ارائه مي شود. يثربي در صورت گرفتن مجوز اجرا براي اين نمايش، آن را با بازي آناهيتا نعمتي و سميه عسگريان روي صحنه خواهد برد.



وي اين نمايش را همراه نمايشنامه "جنايت و مكافات" براي اجراي عمومي به اداره كل هنرهاي نمايشي ارائه كرده است. اين كارگردان "جنايت و مكافات" را بر اساس رمان معروف داستايوفسكي روسي نوشته و ماه پيش نيز آن را در جشنواره لينا مسكو اجرا كرد و مورد استقبال قرار گرفت. مهسا مهجور نيز براي بازي در اين نمايش بازيگر برگزيده آن جشنواره شد.



"عكس دسته جمعي با خانم بزرگ" و بازنويسي "رمئو و ژانت" ژان آنوي دو اثر ديگر اين نمايشنامه نويس است كه اولي توسط سيما تيرانداز و دومي توسط هما روستا براي اجراي عمومي به تئاتر شهر ارائه شده است. با اجراي دو نمايشنامه "از خواب تا مهتاب" به كارگرداني علي هاشمي و "محاله فكر كنيد اينطوري هم ممكنه بشه" به كارگرداني بهنام هدايتي در پنجمين جشنواره تئاتر بانوان، مي توان چيستا يثربي را از فعالترين هنرمندان تئاتر اين روزها دانست.