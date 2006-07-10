ايران برگ هاي برنده واقعي را دارد / آمريكا مي خواهد با قدرت نرم رسانه ها معادله را عوض كند

غلامحسين طاهري، در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، در خصوص مطرح شدن ضرب الاجل به ايران، براي پاسخ به بسته هسته اي غرب گفت: در حالي كه برخورد تهران در قبال بسته پيشنهادي اروپا تا حدي سازنده توصيف شده است و مقامات اروپايي و مقامات ايراني هردو ابزار اميدواري مي كنند كه گفت و گوهاي در حال انجام به نزديك شدن مواضع طرفين براي راه حل سياسي كمك كند، در اين شرايط "آمريكا" با طرح مسائل ابهام آميز و متشنج كردن جو در آستانه دور جديد مذاكرات تلاش دارد.

تعيين روز 21 ژوئيه به عنوان ضرب الاجل براي پاسخ از سوي ايران، جنجال آفريني برخي خبرگزاري ها ازجمله "رويتر" مبني بر اينكه ايران از ورود بازرسان جديد آژانس جلوگيري كرده، تحريك منافقين در جريان سفر اروپايي دبير شوراي عالي امنيت ملي از جمله سياست هاي آمريكا عليه ايران در مقطع فعلي است

وي اهم سياست هاي جديد آمريكا در مقطع فعلي براي فشار به ايران را چنين معرفي كرد: تعيين روز 21 ژوئيه به عنوان ضرب الاجل براي پاسخ از سوي ايران، جنجال آفريني برخي خبرگزاري ها از جمله "رويترز" مبني بر اينكه ايران از ورود بازرسان جديد آژانس جلوگيري كرده است و همچنين امتناع ايران از همكاري هاي جديد با آژانس بين المللي انرژي اتمي و از سوي ديگر "تحريك عناصر ضدانقلاب و از جمله منافقين در جريان سفر اروپايي دبير شوراي عالي امنيت ملي، ايجاد ظن وگمان در مسئولان ايراني نسبت به مسئولان اروپايي و همچنين خط دهي به مقامات اروپايي با اين محور كه ايران صداقت ندارد و ...

طاهري افزود: در شرايط حاضر ايران برگ هاي برنده "واقعي" را در دست دارد، ولي آمريكا با استفاده از "قدرت نرم رسانه ها" معادله را به نفع خود برگرداند و ايران را به عنوان يك خطر مهم در منطقه و جهان جلوه دهد.

اين كارشناس مسائل سياسي اظهار داشت: آمريكايي ها با استفاده از اين حربه ها، تلاش مي كنند مساله را "پيچيده كنند" تا "حل نشود" و از اين رهگذر سياست جنگ طلبانه خودشان را پيش ببرند.

طاهري تاكيد كرد: مسئله قابل تامل در اين ميان، توقعات يكجانبه و خودخواهانه اي است كه آمريكا سعي دارد به جامعه جهاني در مورد ايران تحميل كند و در اين زمينه از همكاري استراتژيك برخي رهبران اروپايي نيز برخوردار است، آمريكايي ها در مقطع فعلي قصد دارند با متقاعد كردن چين و روسيه راه را براي فشار بيشتر به ايران باز كنند و هژموني مخدوش شده خودشان را ترميم كنند.

وي سپس به تلاش هاي خاص آمريكا براي متقاعد كردن روسيه اشاره كرد و گفت: قرار است در اجلاس سران گروه هشت كه قرار است روز 24 تيرماه در سن پطرزبورگ برگزار شود، آمريكا يك پيشنهاد بزرگ اقتصادي -سياسي به روسيه بدهد تا از همكاري با ايران دست بردارد، دولت روسيه در حال حاضر نياز زيادي به چهره "مخالف" با آمريكا دارد.

اين كارشناس مسائل روسيه گفت: دليل تحركات اخير روسيه در جهان اسلام نيز، كسب اين وجهه و استفاده از چهره منفي آمريكا در منطقه به نفع خويش مي باشد، چون پوتين براي موفقيت حزب اش در انتخابات آينده بايد وضعيت فعلي را حفظ كند و رژيم صهيونيستي نيز اخيرا فشار زيادي به روسيه مي آورد تا در مورد مساله فلسطين موضع گيري كند.

طاهري در پايان خاطرنشان كرد: در شرايط فعلي، به دليل حاد شدن مساله خاورميانه، ممكن است علاوه بر تعيين ضرب الاجل براي پاسخ ايران، از تهران خواسته شود كه در مورد مساله فلسطين هم مواضع هماهنگ با اتحاديه اروپا اتخاذ كند، ضمن اينكه به دليل موقعيت پيش آمده، جرياناتي قوي در داخل دولت آمريكا خواهان مذاكره با ايران ولي از موضع بالا و همراه با فشار هستند.