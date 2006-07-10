آراء و ديدگاه هاي منتقدان سيد محمد طباطبايي نقد مي شود

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، در پژوهشي كه قرار است تا صدمين سالگرد صدور فرمان مشروطيت منتشر شود براي نخستين بار تمامي اظهار نظرات تاريخي و نقد هاي منتشرشده درباره سيد محمد طباطبايي يكي از دو روحاني كه با هجرت كبري به قم موجبات صدور فرمان مشروطيت را فراهم كردند در كتابي منتشر مي شود.

در اين اثر تحقيقي تمامي ديدگاه هاي مربوط به اين عالم ، از منابع مختلف تاريخي استخراج شده و توسط سيد حسن طباطبايي - يكي از نوادگان وي - مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است .

روش مولف در كتاب اين گونه است كه ديدگاه هاي مختلف تاريخي در مورد يك رويداد را در كنار هم قرار مي دهد و با اين شيوه مي كوشد صحت اعتبار و عيار گفته ها و ديدگاه هاي هر نويسنده و مورخ را نقادي و تشريح مي كند.

به گفته طباطبايي ، اين كتاب قرار است همزمان با صدمين سالگرد صدور فرمان مشروطه از سوي نشر آبي وارد پيشخوان كتابفروشي ها شود . اين ناشر سال گذشته براي نخستين بار اقدام به انتشار يادداشت هاي شخصي سيد محمد طباطبايي كرده بود.