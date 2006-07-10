شاخص كل 2/8 واحد افزايش يافت

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، در پايان معاملات امروز بورس تهران شاخص كل 2/8 واحد رشد كرد و به رقم 9 هزار و 615 واحد رسيد.

اين در حالي بود كه در اواسط معاملات شاخص كل رقم 9 هزار و 626 واحد را نيز تجربه كرد.در معاملات امروز نيز شركت هاي دارويي ، معدني و برخي شركت هاي پتروشيمي مورد توجه بازار بودند.

همچنين در معاملات روز جاري شاخص تالار اصلي نيز 4/9 واحد رشد كرد و به رقم 9 هزار و 425 واحد نزديك شد.شاخص تالار فرعي نيز 8/3 واحد رشد كرد و به رقم 9 هزار و 558 واحد رسيد. شاخص بازده نقدي و قيمت نيز روز گذشته رشد كرد و بيش از 118 واحد افزايش يافت و شاخص صنعت نيز افزايش 4/7 واحدي را به خود ديد.اين در حالي است كه در معاملات امروز شاخص مالي افت كرد و 1/6 واحد كم شد.

براساس اين گزارش در پايان داد و ستدهاي روز جاري بورس تهران 25 ميليون و 510 هزار و 6 سهم و حق تقدم به ارزش 84 ميليارد و 990 ميليون و 533 هزار و 310 ريال مبادله شد. بيشترين افزايش قيمت در معاملات امروز مربوط به دارو سازي جابرين حيان بود كه 96/34 درصد رشد كرد و ايران تايربا 17/9 درصد افزايش ، جوش و اكسيژن ايران با 9/5 درصد افزايش و حق تقدم سرمايه گذاري صنعت نفت با 61/3 درصد افزايش در رده هاي بعدي قرار گرفتند .

بيشترين كاهش قيمت هم در معاملات امروز مربوط به حق تقدم عمران و توسعه فارس بود كه 7/2 درصد كاهش يافت و پتروشيمي اراك با 59/2 درصد كاهش و توليد سموم علف كش و داده پردازي ايران هركدام با 99/1 درصد كاهش در رده هاي بعدي قرار گرفتند.

بر اين اساس بيشترين تقاضاي خريد در معاملات روز جاري به ترتيب مربوط به شركت هاي پتروشيمي خارك ، توليد مواد اوليه دارو پخش و دارو سازي اكسير بود و بيشترين تقاضاي فروش مربوط به شركت هاي سرمايه گذاري غدير ، سرمايه گذاري بهمن و گروه بهمن بود.

لازم به ذكر است بيشترين تعداد خريدار در معاملات امروز مربوط به شركت ايران خودرو بود كه 189 نفر خريدار داشت و بيش از يك ميليون و 500 هزار سهم آن مبادله شد.