ملي پوشان پيشكسوت وزنه برداري آزمايش دوپينگ دادند

به گزارش خبرگزاري "مهر" نفرات برتر رقابت هاي انتخابي تيم ملي پيشكسوتان كشور كه قرار است در رقابت هاي جهاني اين رشته كه طي روزهاي 4 تا 11 شهريور در كشور فرانسه برگزار مي شود، حضور يابند روز گذشته جهت كسب جواز حضور در اين دوره از پيكارها در آزمايش دوپينگي كه با هماهنگي فدراسيون وزنه برداري و ستاد ملي مبارزه با دوپينگ صورت گرفت حضور يافتند.
بر پايه اين گزارش، منفي بودن نتيجه اين تست كه ساعت 10 صبح روز گذشته در سالن وزنه برداري آزادي تهران و زير نظر دكتر طاهري ، نماينده ستاد ملي مبارزه با دوپينگ صورت گرفت جواز حضور در رقابتهاي جهاني به شمار مي رود و فدراسيون وزنه برداري از اعزام افرادي كه يا در نمونه گيري حضور نيافته اند و يا آزمايش آنها مثبت اعلام گردد ممانعت به عمل خواهد آورد.
19 وزنه بردار پيشكسوت روز گذشته در اين نمونه گيري حضور يافتند.
وزنه برداران پيشكسوت كشورمان جهت كسب مجوز حضور در رقابت هاي جهاني فرانسه، روز گذشته در نمونه گيري تست دوپينگ كه زير نظر ستاد ملي مبارزه با دوپينگ انجام شد حضور يافتند.
کد مطلب 350979
نظر شما