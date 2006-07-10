تاكيد اولمرت بر ادامه حملات اسرائيل به نوار غزه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، ايهود اولمرت دريك كنفرانس خبري با تاكيد برادامه تهاجمات رژيم صهيونيستي به ساكنين نوارغزه اظهارداشت :"ما جدول زماني خاصي براي اين عملياتها تعيين نكرده ايم. ما به حملات خود به مكانها و در زمانهاي مختلف و با تدابير مختلف ادامه مي دهيم" .

وي درتوجيه حملات ددمنشانه نظاميان اسرائيلي به تاسيسات زيربنايي وغيرنظاميان فلسطيني خاطرنشان كرد:" هدف اصلي اين عملياتها كمك به آزادي اسير اسرائيلي وجلوگيري از شليك موشك قصام عليه اسرائيليهاست".

نخست وزيررژيم صهيونيستي همچنين تاكيد كرد:"اگر جلوي شليك موشكهاي قصام و حملات عليه اسرائيليها گرفته شود، نيازي به حمله اسرائيل به غزه نخواهد بود" .



وي با رد انتقادات بين المللي از تهاجمات گسترده اسرائيل به تاسيسات و مردم فلسطين،گفت :"اسرائيل چاره اي جز اتخاذ تدابير براي توقف حملات عليه اسرائيليها ندارد ".



اولمرت همچنين با اشاره به عقب نشيني يكجانبه از كرانه باختري خاطرنشان كرد:"جداسازي تنها راهي است كه فلسطينيان مي توانند به آرزوهاي خود در ايجاد يك دولت مستقل فلسطيني دست يابند و اسرائيل نيز مي تواند امنيت خود را تضمين كند" .



اتحاديه اروپا هفته گذشته تجاوزاسرائيل به نوار غزه را محكوم كرد و از اسرائيل خواست كه به قوانين بين المللي احترام بگذارد .

كوفي عنان دبيركل سازمان ملل نيز جمعه گذشته خواستار ارسال فوري كمكهاي انساندوستانه به نوارغزه شد .



ارتش رژيم صهيونيستي به بهانه نظامي اسير اين رژيم، نوار غزه را چندي است آماج حملات هوايي و زميني بي رحمانه خود قرار داده است كه تاكنون شمار زيادي از مردم بيگناه فلسطين شهيد وزخمي شده اند و بسياري از تاسيسات زيربنايي فلسطين نيز در اين حملات به كلي نابود شده اند.