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۱۹ تیر ۱۳۸۵، ۱۴:۳۹

در پي ورود سري جديد كاغذ تعاوني نشر كشور ؛

بهاي كاغذ در بازار آزاد تهران كاهش يافت

با انتشار اخباري مبني بر ورود سري جديد كاغذ هفتاد گرمي با ارز دولتي از سوي تعاوني هاي نشر ، بهاي اين كالا در بازار آزاد كاهش يافت.

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، بهاي كاغذ در بازار آزاد كه در هفته گذشته تا هر بند 17 هزار تومان معامله مي شود از ظهر ديروز به شدت كاهش يافت و تا هر بند 16 هزار تومان هم معامله شد.

به اعتقاد برخي از كاغذ فروشان دليل اين كاهش قميت ، كاهش تقاضاي مصرف كنندگان براي خريد كاغذ و هم چنين ورود سري جديد كاغذ هاي دولتي به تعاوني ها و توزيع آن ميان ناشران است.

مديرعامل شركت كاغذ سبز در اين زمينه به مهر گفت : به نظر مي رسد بهاي كاغذ بيش از اين كاهش پيدا نكند و معمولاهرسال در چنين مقطعي ازسال كه ناشران تقاضاي كمتري براي خريد كاغذ دارند و توليدات كتاب هم كمتر مي شود بهاي كاغذ اندكي كاهش مي يابد.

از تعاوني هاي نشرشهرهاي تهران ، قم و مشهد هم خبرمي رسد علاوه براين كه ناشران مشكلي در تهيه كاغذ مصرفي مورد نياز خود ندارند ، كاغذ به مقدار مصرف دو ماه آينده هم وارد كشور شده است .

کد مطلب 350987

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