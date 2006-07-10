بهاي كاغذ در بازار آزاد تهران كاهش يافت

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، بهاي كاغذ در بازار آزاد كه در هفته گذشته تا هر بند 17 هزار تومان معامله مي شود از ظهر ديروز به شدت كاهش يافت و تا هر بند 16 هزار تومان هم معامله شد.

به اعتقاد برخي از كاغذ فروشان دليل اين كاهش قميت ، كاهش تقاضاي مصرف كنندگان براي خريد كاغذ و هم چنين ورود سري جديد كاغذ هاي دولتي به تعاوني ها و توزيع آن ميان ناشران است.

مديرعامل شركت كاغذ سبز در اين زمينه به مهر گفت : به نظر مي رسد بهاي كاغذ بيش از اين كاهش پيدا نكند و معمولاهرسال در چنين مقطعي ازسال كه ناشران تقاضاي كمتري براي خريد كاغذ دارند و توليدات كتاب هم كمتر مي شود بهاي كاغذ اندكي كاهش مي يابد.

از تعاوني هاي نشرشهرهاي تهران ، قم و مشهد هم خبرمي رسد علاوه براين كه ناشران مشكلي در تهيه كاغذ مصرفي مورد نياز خود ندارند ، كاغذ به مقدار مصرف دو ماه آينده هم وارد كشور شده است .