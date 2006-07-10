مبارزه با استبداد تنها نطقه قوت مشروطيت بود

به گزارش خبرنگار مهر‏، حجت الاسلام مهدي انصاري قمي مدرس حوزه و دانشگاه در همايش پژوهشي جريانهاي فكري مشروطيت با بيان اين مطلب افزود: جنبش عدالت خواهي در ايران بي ترديد توسط چند طبقه مهم ديني، سياسي و اجتماعي مخالف يكديگر شكل گرفته است. اين طبقات مؤثر از فقيهان، درباريان و تحصيلكردگان غرب بوده اند كه البته در انديشه و تفكر و خواسته از همگامي برخوردار نبوده و احتمالا از تضاد شديدي نيز داشته اند.

وي اظهار داشت: تفكر اصلاح از فقيهان آگاه و انديشه تغيير و نمونه برداري از خواسته هاي تحصيلكردگان غرب بود. بحث برانگيزي مشروطه از رويارويي روحانيت و غربزدگان سكولار آغاز شد و هر چند فقيهان بزرگ شيعه در نجف و تهران و ديگر بلاد ايران بر مبناي فقهي پذيرفتن حكومت گذار در زمان غيبت به اصلاح و تمشيت امور مشروطيت پرداختند اما وقايعي حساس و مهم و چشمگير نتيجه را بر هم مي زد و طبيعي بود كه اين بر هم خوردگي از نفوذ روشنفكران سكولار در مبارزه با دين و تمام مظاهر آن كه به مجلس و قانون مربوط مي شد مايه مي گرفت.

حجت الاسلام انصاري قمي خاطر نشان كرد: آنچه كه هدف را تعيين مي كند و حركتي را به سرانجام مي رساند جريانات فكري جامعه است كه در مشروطه كمتر به اين مسئله توجه شده به طوري كه در حال حاضر برداشت عميقي از مشروطه وجود ندارد.

وي افزود: حدود 600 كتاب در مورد مشروطه نوشته شده است اما در آنها كمتر به جريانات فكري مثبت توجه شده است كه همين امر باعث شده جريان فكري خاصي با جهت گيري هاي مشخص تاريخ مشروطيت كشور را در بر گيرند.

حجت الاسلام انصاري تصريح كرد: بي ترديد در جنبش عدالتخواهي ايران از چند طبقه سياسي مي توان نام برد كه مهم ترين آن ها طبقه قوي روحاني است. پس از آن طبقه درباريان با انديشه پوسيده و در نهايت تحصيلكردگان و فرهنگيان و افراد اهل مطالعه بودند.

انصاري قمي تأكيد كرد: جريان فكري هيچ كدام از اين طبقات نه تنها مانند يكديگر نيست بلكه در تقابل نيز بوده اند. حتي در حوزه ديني هم جريان فكري حوزه علميه نجف با حوزه علميه تهران متفاوت است.