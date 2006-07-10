جشنواره ممتازين، مبتكرين و نوآوران بسيجي، شاهد و ايثارگر برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، ارتقاي سطح علمي دانشجويان بسيجي، شاهد وايثارگر، ترغيب و ترويج روحيه تحقيق و پژوهش و نوآوري در بين دانشجويان و تامين بخشي از نيازهاي پژوهشي كشور از اهداف برگزاري اين جشنواره است.
اين جشنواره توسط معاونت علمي سازمان بسيج دانشجويي كشور در دو مرحله استاني و كشوري برگزار مي شود.
دانشگاه آزاد اسلامي، وزارتخانه هاي علوم و بهداشت، صدا و سيما و بنياد شهيد از همكاران سازمان بسيج دانشجويي كشور در برگزاري اين جشنواره هستند.
اين جشنواره از سال 81 تا كنون با حضور بيش از 13 هزار دانشجو و هزار نخبه كشوري برگزار شده است.
نظر شما