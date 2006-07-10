  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۹ تیر ۱۳۸۵، ۱۵:۵۰

جشنواره ممتازين، مبتكرين و نوآوران بسيجي، شاهد و ايثارگر برگزار مي شود

چهارمين جشنواره ممتازين، مبتكرين و نوآوران، شاهد و ايثار در دو مرحله استاني و كشوري برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، ارتقاي سطح علمي دانشجويان بسيجي، شاهد وايثارگر، ترغيب و ترويج روحيه تحقيق و پژوهش و نوآوري در بين دانشجويان و تامين بخشي از نيازهاي پژوهشي كشور از اهداف برگزاري اين جشنواره است.

اين جشنواره توسط معاونت علمي سازمان بسيج دانشجويي كشور در دو مرحله استاني و كشوري برگزار مي شود.

دانشگاه آزاد اسلامي، وزارتخانه هاي علوم و بهداشت، صدا و سيما و بنياد شهيد از همكاران سازمان بسيج دانشجويي كشور در برگزاري اين جشنواره هستند.

اين جشنواره از سال 81 تا كنون با حضور بيش از 13 هزار دانشجو و هزار نخبه كشوري برگزار شده است.

کد مطلب 350993

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها