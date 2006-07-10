آمريكا مسئول جنايات اسرائيل عليه ملت فلسطين است / اسرائيل به دنبال انتقال بحران خود به سوريه است

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازشبكه تلويزيوني العربيه، خالد مشعل امروز دركنفرانسي مطبوعاتي از دمشق اعلام كرد: همه فلسطيني ها برمسئله آزادي سرباز اسير اسرائيلي درمقابل مبادله اسرا تاكيد دارند.

رئيس دفترسياسي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين درادامه افزود :" تمام اتهامات آمريكايي واسرائيلي وارده عليه سوريه به مثابه صادر كردن بحران ها و اتهامات عليه سوريه،نوعي سمفوني قديمي است .



وي تاكيد كرد: مقاومت گزينه راهبرديي جنبش حماس و گروه ها و ملت فلسطين و همچنين افتخار و عزت ملت فلسطين است. ما دست همه مبارزان فلسطيني را مي بوسيم" .

وي درادامه افزود:" اگر دشمنان خشمگين و عصباني هستند و عليه من، ديگران را تحريك مي كنند اين سبب خوشحالي من مي شود و هرقدر كه تهديدات اسرائيل عليه من بيشتر شود، مقاومت من در برابر آنها بيشتر مي شود".

رئيس دفتر سياسي جنبش حماس در ادامه گفت: بالطبع هر مشكلي كه درجهان رخ مي دهد، متوجه سوريه است و اين كشور متهم مي شود خواه اين اتفاق در نزديكي و اطراف سوريه اتفاق بيفتد يا دور از آن،زيرا سوريه دربرابردسيسه ها ونقشه هاي آنان مقاومت مي كند و اگر سوريه دنباله رو و طرفدار آمريكا و اسرائيل مي بود، ديگراين كشور متهم نمي شد، من از مقاومت بشار اسد رئيس جمهوري و ديگر رهبران سوري تشكر و قدرداني مي كنم و اسرائيل درصدد صادركردن بحران به دمشق است.

خالد مشعل همچنين بيان كرد : ملت فلسطيني، ملتي بزرگ است؛ واكنش ملت فلسطين در برابر تجاوزگري هاي اسرائيل امري طبيعي است به نظر مي رسد جهانيان قانون نيوتن را نمي دانند كه مي گويد هر عملي، عكس العملي دارد، ما انسان هستيم. واكنش انسان امري كاملا طبيعي است حتي جامدات هم از خود واكنش نشان مي دهند.

اين مقام جنبش حماس درادامه با اشاره به تهديدات اسرائيل به ترور وي اعلام كرد:" تهديدات اسرائيل امري تازه و جديد نيست من از تهديدات اسرائيل ترسي ندارم، بلكه بسيار مشتاق هستم كه به لقاءالله بيپوندم".

خالد مشعل درادامه افزود: اسرائيل دروراي اين اسير پنهان شده است و جوانان قهرمان فلسطين نيزدر اين عمليات، آنها را شكست مي دهند.

وي درادامه خطاب به اسرائيلي ها گفت:" رهبران شما مي خواهند حقوق فلسطيني ها را پايمال كنند رهبران شما به شما دروغ گفتند، رهبرانتان ، شما را به مسيري نامعلوم سوق مي دهند و اخلاق مان به ما حكم مي كند كه از سرباز اسرائيلي محافظت كنيم".

خالد مشعل همچنين اعلام كرد : دولت آمريكا مسئول همه جنايت هايي است كه بر ضد ملت فلسطين انجام مي شود.