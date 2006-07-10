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۱۹ تیر ۱۳۸۵، ۱۴:۵۶

در جلسه شوراي مديران حوزه معاونت دانشجويي دانشگاه آزاد عنوان شد :

نقل و انتقال فرزندان اساتيد دانشگاه تسريع مي شود

نقل و انتقال فرزندان اساتيد دانشگاه تسريع مي شود

تسريع در نقل و انتقالات فرزندان اساتيد دانشگاه آزاد از موضوعاتي بود كه در سومين جلسه شوراي مديران حوزه معاونت دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي بر آن تاكيد شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر "فريدون رهنماي رودپشتي" - معاونت دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي امروز در اين جلسه، در رابطه با مسائل و مشكلات حوزه دانشجويي نكاتي را عنوان كرد.

دكتر رهنما بر تنظيم تقويم اعزام به ماموريت كارشناسان به واحدها و مراكز دانشگاهي و تهيه چك ليست هاي مربوط، تقويت امر نظارت و كنترل، بازنگري و بازبيني مجدد ساختار تشكيلاتي حوزه هاي دانشجويي تاكيد كرد.

معاونت دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي همچنين در خصوص مكانيزه كردن مدارك مديريت هاي ذيربط در زمان متقضي و تسريع در خصوص اقدامات مربوط به نقل و انتقال فرزندان اساتيد دانشگاه ها در سال جاري نيز مواردي را ابلاغ كرد.

کد مطلب 350999

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