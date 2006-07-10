نقل و انتقال فرزندان اساتيد دانشگاه تسريع مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر "فريدون رهنماي رودپشتي" - معاونت دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي امروز در اين جلسه، در رابطه با مسائل و مشكلات حوزه دانشجويي نكاتي را عنوان كرد.

دكتر رهنما بر تنظيم تقويم اعزام به ماموريت كارشناسان به واحدها و مراكز دانشگاهي و تهيه چك ليست هاي مربوط، تقويت امر نظارت و كنترل، بازنگري و بازبيني مجدد ساختار تشكيلاتي حوزه هاي دانشجويي تاكيد كرد.

معاونت دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي همچنين در خصوص مكانيزه كردن مدارك مديريت هاي ذيربط در زمان متقضي و تسريع در خصوص اقدامات مربوط به نقل و انتقال فرزندان اساتيد دانشگاه ها در سال جاري نيز مواردي را ابلاغ كرد.