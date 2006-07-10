"دزدان درياي كارائيب" 132 ميليون دلار به جيب زد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين اثر كه در نخستين روز اكران با فروش بيش از 55 ميليون دلاري مواجه شد، ركورد فيلم "مرد عنكبوتي" را هم پشت سر گذاشت.



"مرد عنكبوتي" در سال 2002 به نمايش درآمد و 115 ميليون دلار بليت فروخت. "صندوقچه مرد مرده" علاوه بر اين موفق شد سه برابر فيلم "دزدان درياي كارائيب: نفرين مرواريد سياه" در گيشه فروش كند، چرا كه قسمت نخست اين اثر در هفته افتتاحيه تنها 47 ميليون دلار فروخت.



در اين ميان مجموع فروش فيلم "بازگشت سوپرمن" در دوازده روز نمايش به 142 ميليون دلار رسيد. اين اثر كه نام برايان سينگر را در مقام كارگردان دارد، در هفته گذشته بالغ بر 22 ميليون دلار فروخت و جايگاه دوم جدول را از آن خود كرد. از ديگر فيلم هايي كه هفته گذشته به نمايش درآمدند مي توان به "اسكنر سياه" اشاره كرد كه در زمره فيلم هاي علمي تخيلي جا دارد.



اين اثر كه با محوريت اعتياد كليد خورد به صورت محدود در17 سالن سينما به نمايش درآمد و 406 هزار دلار فروخت. كيانو ريوز، وينونا رايدر و رابرت داوني جونيور از جمله بازيگران اين فيلم هستند. مقام سوم جدول فروش هم از آن فيلم "شيطان پرادا مي پوشد" شد. اين اثر كه از حضور مريل استريپ در نقش محوري سود مي جويد 16 ميليون دلار فروش كرد.