امور پرورشي مدارس وظيفه شناسايي استعدادهاي دانش آموزان را دارد

به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس محمود فرشيدي امروز در گردهمايي روساي سازمان هاي آموزش و پرورش استان هاي كشور در تهران ، تاكيد كرد: احياي معاونت پرورشي چنانچه با برنامه ريزي صحيحي صورت نپذيرد خطر ايجاد بهانه براي مخالفان را دارد. بنابراين بايد با نگاه و رويكرد جديدي فعاليت هاي پرورشي را از سر بگيريم به گونه اي كه برخي مشكلات پيشين وجود نداشته باشد و با رويكرد جديد فعاليت ها به سمت شناخت و كشف استعدادهاي دانش آموزان هدايت شود.

وزير آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت ارتقاي جايگاه قرآن در مدارس ، گفت: پس از تاكيد مقام معظم رهبري مسئوليت آموزش و پرورش مضاعف شده است و استقبال عاشقانه اي كه ازطرف مردم براي ايجاد دارالقرآن در دوره پيش دبستاني به وجود آمده است، جاي خوشحالي دارد و بايد تقويت شود.

وي به تصويب سياست هاي اطلاع رساني وزارت آموزش و پرورش در شوراي معاونان اين وزارتخانه اشاره كرد و گفت: سياست هاي كلي اطلاع رساني مصوب شده است كه لازم است مسئولان آموزش و پرورش بر اساس آن، برنامه ريزي لازم را جهت پاسخ دهي و ارتباط و تعامل با مردم و معلمان پيش بيني كنند.

فرشيدي ضمن تاكيد بر اهميت انعكاس عملكردها و اقدامات روساي سازمان هاي آموزش و پرورش، آنان را از بيان عملكرد صرف بر حذر داشت و گفت: انعكاس عملكرد بايد موجز، مختصر و ملموس باشد ، به گونه اي كه گرهي از مشكلات مردم رفع كند.

وي تعليم و تربيت را يك مسئله ملي دانست و گفت: تلاش ما اين است كه از همه پيشنهاد بگيريم و به بهترين گزينه برسيم و در اين گذار بايد از سياست هاي كلان دولت و نظام آموزشي مواظبت شود.

وزير آموزش و پرورش خاطر نشان كرد: آموزش و پرورش جايگاه فعاليت هاي سياسي به معناي جناحي و گروهي نيست ، آموزش و پرورش جايگاه مستقل و ملي دارد و بايد ضمن حفظ اقتدار مديريت به گونه اي رفتار كنيم كه رو در روي چنين مسائلي قرار نگيريم.

فرشيدي با اشاره به ضرورت حفظ اقتدار در مديريت آموزش و پرورش گفت: ساده زيستي و تواضع ، رسيدگي به مشكلات خاص معلمان، تقويت و گسترش ملاقات هاي عمومي و حق مداري از نشانه ها و نماد مديريت مقتدرانه است كه لازم است تمامي مسئولانآموزش و پرورش به آن توجه ويژه داشته باشند.

وي خطاب به مديران آموزش و پرورش ، خواستار تمهيد مقدمات و برنامه ريزي براي كمك جنبي به معلمان شد و گفت: بايد تلاش كنيم تا مشكل اقتصاد آموزش و پرورش حل شود و تنها منحصر به بودجه نباشيم.

دومين گردهمايي روساي سازمان هاي آموزش و پرورش امروز و فردا در باشگاه فرهنگيان تهران برگزار مي شود.