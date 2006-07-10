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۱۹ تیر ۱۳۸۵، ۱۵:۱۵

در انفجار خودروهاي بمب گذاري شده روي داد؛

كشته و زخمي شدن بيش از 70 نفر در بغداد

منابع امنيتي در عراق از كشته و زخمي شدن بيش از 70 نفر در انفجارهاي امروز بغداد خبر دادند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان ، بر اثر انفجار دو خودروي بمب گذاري شده در شهرك صدر حدود 20 نفر كشته و نزديك به 60 نفر به شدت زخمي شدند .

بر اساس گزارش هاي رسيده، بيشتر كشته و زخمي شده هاي انفجارهاي امروز، زنان وكودكان بودند .

اين دو خودروي بمب گذاري شده يكي در ورودي شهرك صدر در منطقه "جميله" و ديگري در فاصله چند متري داخل اين شهرك روي داد .

در حالي اين حملات صورت مي گيرد كه " نوري المالكي " نخست وزير عراق طرح آشتي ملي را با هدف جلوگيري از خشونت و اعمال تروريستي در عراق ارائه داد .

همچنين در روزهاي اخير تروريست هاي تكفيري براي ايجاد جنگ طايفه اي در عراق به مساجد شيعه و سني حمله كرده و چند تن از امامان جماعت آنها را كشتند .

اين در حالي است كه "كورت سي كوسكي" يكي از معاونان ارتش آمريكا با بيان اينكه ارتش آمريكا در نظر دارد تا پايان سال جاري ميلادي كنترل امنيتي نيمي از استان هاي عراق را به نيروهاي اين كشور واگذار كند ، افزود: المثني اولين استاني است كه اوضاع امنيتي با 550 هزار سكنه در اختيار نيروهاي عراقي قرار مي گيرد.

کد مطلب 351006

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