مبارزات روحانيت سرآغاز جنبش ضد استعماري ايران بود

به گزارش خبرنگار مهر‏، محمد جواد صاحبي رئيس انجمن اديان مذاهب حوزه علميه قم در همايش پژوهشي جريانهاي فكري مشروطيت افزود: زمينه هاي مشروطيت، نخست بر بستر انديشه هاي ملي و ديني حاصل از روياروي قواي مهاجم روسيه تزاري با نيروهاي ميهني و مذهبي ايران اسلامي پديد آمد.

وي اظهار داشت: آشنايي با رويه صنعتي تمدن غرب و به ويژه تكنولوژي نظامي، نخبگان اين سرزمين را نسبت به واقعيت تلخ عقب افتادگي شرق از قافله تمدن به تأمل واداشت. اين تأمل و تأسف در گفتار فرمانده جنگ، نايب السلطنه عباس ميرزاي قاجار به ژوبر فرانسوي آشكار است.

رئيس انجمن اديان و مذاهب حوزه علميه قم تأكيد كرد: طبيعي بود كه مقابله با اسلحه هاي جديد، تهيه و آموزش سلاح هاي مشابه را گريز ناپذير مي كرد و اين واقيت نهادهاي آموزشي نو، اعزام دانشجو به خارج، دعوت از استادان خارجي به ميهن و ديپلماسي جديد را به دنبال داشت و بي ترديد بسيج نيروهاي مردمي را نيز ضروري كرد. البته در جذب توده ها نهاد سنتي روحانيت بيش از ديگران كارايي داشت.

صاحبي يادآور شد: مشروطه در حقيقت واكنشي ملي و ديني در برابر ظلم، استبداد، خودكامگي و عقب ماندگي بود كه به صورت وفاق بين الاذهاني پس از يك حادثه كوچك رخ داد. تمامي مردم ايران نسبت به مسائلي حساس شده بودند اما جرأت اظهار نظر نداشتند.

رئيس دبيرخانه دين پژوهان كشور افزود: نهضت مشروطيت به پيشوايي روحانيت در سه بخش مؤثر بود. نخست علماي نجف كه با اعلاميه ها مردم را تكليف و مشروطيت را حمايت مي كردند، دوم علماي تهران و در نهايت وعاظ پايتخت به ساير بلاد اين كشور نيز گسترش يافت و در پي آن مجاهدت هاي علمي و عملي در جهت تبيين و همسازگاري مشروطيت با ارزش هاي ملي و ديني به خلق ميراث فكري و فرهنگي و آثار جاودانه اي انجاميد.

رئيس انجمن اديان و مذاهب حوزه علميه قم خاطر نشان كرد: در كنار اين حركت و نهضت علمي و عملي كه از درون سنت ملي و مذهبي ما برخاست و درخت تناور و پربرگ و باري را به پا داشت علف هاي هرزي نيز روئيد كه بعضا از سوي مهاجران ايراني و مقيم قفقاز و سفارتخانه هاي خارجي آبياري مي شد.