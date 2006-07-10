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۱۹ تیر ۱۳۸۵، ۱۵:۴۳

/ تغيير در برنامه كاري كميسيون آموزش و تحقيقات /

بررسي افزايش اختيارت هيأت امناي دانشگاه ها به تعويق افتاد

بررسي افزايش اختيارت هيأت امناي دانشگاه ها به تعويق افتاد

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي از به تعويق افتادن دستور كار اين كميسيون در خصوص بررسي افزايش اختبارات هيأت امناي دانشگاه ها خبر داد.

دكتر "علي عباسپور تهراني فرد" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با اعلام اين خبر گفت: به دليل اينكه ارائه گزارش نهايي برگزاري كنكور سراسري دانشگاه ها از اهميت زماني برخوردار است لذا روز سه شنبه 20 تير ماه به بررسي كنكور سراسري سال 85 اختصاص داده شده است.

كنكور سراسري سال 85 با حضور مسئولان سازمان سنجش آموزش كشور فردا سه شنبه 20 تير ماه در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود.

به گزارش مهر، در دستور كار قبلي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي مقرر شده بود افزايش اختيارات هيأت هاي امناي دانشگاه ها مورد بررسي قرار گيرد. 

کد مطلب 351010

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