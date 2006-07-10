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۱۹ تیر ۱۳۸۵، ۱۶:۰۱

آيت الله هاشمي شاهرودي در جلسه مسئولان عالي قضائي:

كشورهاي اسلامي در خصوص جنايات رژيم صهيونيستي اقدام عاجل كنند

كشورهاي اسلامي در خصوص جنايات رژيم صهيونيستي اقدام عاجل كنند

رئيس قوه قضائيه گفت: تداوم جنايات و بسته شدن راه ها توسط دژخيمان صهيونيستي موجب شده غذا و دارو به مردم مظلوم فلسطين نرسد و شايسته است اقدام عاجل توسط كشورهاي اسلامي صورت گيرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي در جلسه امروز مسئولان عالي قضائي ضمن محكوم كردن جنايات غير انساني اشغالگران صهيونيست در فلسطين كه دل و جان هر مسلمان را جريحه دار مي كند، اظهار داشت: تداوم اين جنايت ها و بسته شدن راه ها توسط دژخيمان صهيونيستي موجب شده است تا غذا و دارو به مردم مظلوم فلسطين نرسد و شايسته است اقدام عاجل توسط كشورهاي اسلامي صورت گيرد.

رئيس قوه قضائيه با اشاره به سردادن شعارهاي پرزرق و برق آزادي و دموكراسي در جهان غرب، گفت: آنها چگونه در كنار اين همه جنايت و حمايت از آدمكشان و تضييع حقوق انسانها شعار دموكراسي و آزادي سر مي دهند.

وي با استقبال از تصميمات خوب كنفرانس تهران در خصوص عراق ابراز اميدواري كرد ، به مصوبات و تصميمات اين اجلاس مهم عمل شود و نتايج خوب آن را با پيگيري ها و جديت وزارت امور خارجه كشورمان در عراق مشاهده كنيم.

کد مطلب 351020

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