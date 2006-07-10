كارت آزمون علوم پزشكي دانشگاه آزاد 27 و 28 تير توزيع مي شود / كارت داوطلبان غير بومي 29 تير نيز توزيع مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر ناصر اقبالي - رئيس مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اين خبر افزود: داوطلبان بايد براي دريافت كارت ورود به جلسه براساس جدول توزيع كارت در نوبت صبح از ساعت 7 تا 13 و در نوبت عصر از ساعت 14 تا 19 به محل هايي كه دراطلاعيه توزيع كارت مشخص شده است مراجعه كنند.

رئيس مركز آزمون اضافه كرد: اطلاعيه مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي در مورد تاريخ و محل توزيع كارت ورود به جلسه داوطلبان آزمون رشته هاي علوم پزشكي سال 1385 در روزهاي 20 تير ماه و 27 تيرماه در هفته نامه فرهيختگان و در روزهاي 22 و 24 تير ماه در روزنامه آفرينش چاپ مي شود. همچنين داوطبان مي توانند براي دريافت جدول توزيع كارت به سايت اطلاع رساني مركز آزمون به آدرس www.azmoon.net مراجعه كنند.

دكتر اقبالي گفت: مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي به منظور رفاه حال آن دسته از داوطلبان غير بومي واحدهاي دانشگاهي كه به هر دليلي امكان مراجعه در زمان هاي مندرج دراطلاعيه توزيع كارت را ندارند در روز پنجشنبه مورخ 29 تيرماه نيز اقدام به توزيع كارت مي كند.

دكتر اقبالي در ادامه اظهار داشت: چنانچه داوطلبان خارج از نوبت خود به حوزه هاي مربوطه مراجعه كنند، موفق به دريافت كارت نخواهند شد، زيرا كارت نوبت هاي بعد در اختيار حوزه ها قرار نمي گيرد.

رئيس مركز آموزش دانشگاه آزاد اسلامي به داوطلبان توصيه كرد: شخصا به همراه شناسنامه و فقط در نوبت مندرج در اطلاعيه توزيع كارت آزمون رشته هاي علوم پزشكي سال 1385 دانشگاه آزاد اسلامي براي براي دريافت كارت مراجعه كنند.

وي در ادامه افزود: داوطبان براي دريافت كارت ورود به جلسه لازم است رسيد پست سفارشي و شناسنامه و يا كارت شناسايي معتبر عكسدار به همراه داشته باشند.

دكتر اقبالي اضافه كرد: علاوه بر كارت ورود به جلسه، يك برگ راهنماي آزمون نيز در اختيار داوطبان قرار مي گيرد كه لازم است داوطلبان به دقت آن را مطالعه كرده و موارد آن را به اجرا بگذارند.

رئيس مركز آزمون در ادامه تاكيد كرد: چنانچه داوطلبان پس از دريافت كارت ورود به جلسه، مغايرتي در مندرجات آن از نظر مشخصات فردي، رشته/ شهرهاي انتخابي، دين و زبان خارجه ملاحظه كردند، بايد به باجه هاي رفع نقص كه در حوزه هاي توزيع كارت مستقر شده اند، مراجعه كنند و پس از دريافت فرم رفع نقص، نسبت به تكميل آن اقدام كرده و فرم تكميل شده را تحويل باجه رفع نقض دهند.

رئيس مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي درباره زمان برگزاري آزمون رشته هاي علوم پزشكي سال 1385دانشگاه آزاد اسلامي گفت: اين آزمون در صبح روز جمعه 30 تيرماه برگزار خواهد شد.

دكتر اقبالي به داوطبان توصيه كرد يك روز قبل از برگزاري آزمون، حوزه خود را شناسايي كنند و زمان رسيدن به آن را دقيقا ارزيابي كنند تا در روز برگزاري آزمون دچار مشكل نشوند.