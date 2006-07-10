دادستاني موضوع الواح هخامنشي را پيگيري كند

به گزارش خبرگزاري مهر ، آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي در جلسه امروز مسئولان عالي قضائي در خصوص حراج لوح هاي باستاني ايران در آمريكا ، خاطرنشان كرد: دنياي غرب و در صدر آن آمريكايي ها از يك سو شعار احترام به مالكيت خصوصي را مي دهند و از سوي ديگر لوح هاي تاريخي متعلق به يك ملت را به حراج مي گذارند.

رئيس قوه قضائيه اظهارات و موضع گيري دادستان كل كشور در اين رابطه را خوب توصيف كرد و تاكيد كرد: اميدوارم دادستاني اين مسئله را پيگيري كند و مشخص شود كه اين اقدام غير قانوني بر چه مبنايي انجام شده است. زيرا ، اين اقدام خيانت در امانت است.