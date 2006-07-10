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۱۹ تیر ۱۳۸۵، ۱۵:۲۴

آيت الله هاشمي شاهرودي :

دادستاني موضوع الواح هخامنشي را پيگيري كند

دادستاني موضوع الواح هخامنشي را پيگيري كند

رئيس قوه قضائيه خواستار پيگيري موضوع الواح هخامنشي از سوي دادستاني كل كشور شد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي در جلسه امروز مسئولان عالي قضائي در خصوص حراج لوح هاي باستاني ايران در آمريكا ، خاطرنشان كرد: دنياي غرب و در صدر آن آمريكايي ها از يك سو شعار احترام به مالكيت خصوصي را مي دهند و از سوي ديگر لوح هاي تاريخي متعلق به يك ملت را به حراج مي گذارند.

رئيس قوه قضائيه اظهارات و موضع گيري دادستان كل كشور در اين رابطه را خوب توصيف كرد و تاكيد كرد: اميدوارم دادستاني اين مسئله را پيگيري كند و مشخص شود كه اين اقدام غير قانوني بر چه مبنايي انجام شده است. زيرا ، اين اقدام خيانت در امانت است.

 

کد مطلب 351028

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