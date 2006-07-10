  1. بین الملل
  2. سایر
۱۹ تیر ۱۳۸۵، ۱۶:۰۸

پس از دو هفته از برگزاري انتخابات؛

امير كويت كابينه معرفي شده را تائيد كرد

امير كويت پس از دو هفته از زمان برگزاري انتخابات پارلماني،كابينه پيشنهادي نخست وزير اين كشور را تائيد كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، شيخ"ناصر محمد الاحمد الصباح " نخست وزير كويت كه از دو هفته پيش بار ديگر مامور تشكيل كابينه شده، امروز اعضاي دولت خود را اعلام كرد .

بر اساس گزارشهاي رسيده  ناصر الصباح در كابينه جديد خود " محمد ضيف الله شرار " معاون نخست وزير و وزير مشاور در امور كابينه سابق كويت را كه در محافل سياسي كويت به ويژه درپارلمان سابق اين كشور به فساد متهم بود كنار گذاشته و " اسماعيل الشطي " را براي احراز اين سمت معرفي كرده است .

از ديگر مهمترين تغييرات دركابينه جديد كويت مي توان به كنار گذاشته شدن " شيخ احمد الفهد الصباح " وزير سابق انرژي بود كه در جريان فعاليتهاي تبليغاتي حملات زيادي به وي صورت گرفته بود .

بسياري از نامزدهاي انتخابات پارلمان كويت اعلام كرده بودند در صورت معرفي وي، كابيته آتي راي اعتماد نخواهد گرفت . وي پيش از اين به فساد مالي متهم شده بود .

" احمد الصباح " به همين منظور " شيخ علي جراح الصباح " را به عنوان وزير جديد انرژي كويت معرفي كرد .

نخست وزير كويت همانند گذشته  پست‌هاي كليدي مانند وزارت كشور، امور خارجه ، دفاع و انرژي را به اعضاي خاندان آل صباح اختصاص داده است .

كابينه تائيد شده شيخ احمد جابر الصباح براي كسب راي اعتماد در اختيار پارلمان كويت قرار گرفت .

کد مطلب 351035

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها