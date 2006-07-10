امير كويت كابينه معرفي شده را تائيد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، شيخ"ناصر محمد الاحمد الصباح " نخست وزير كويت كه از دو هفته پيش بار ديگر مامور تشكيل كابينه شده، امروز اعضاي دولت خود را اعلام كرد .

بر اساس گزارشهاي رسيده ناصر الصباح در كابينه جديد خود " محمد ضيف الله شرار " معاون نخست وزير و وزير مشاور در امور كابينه سابق كويت را كه در محافل سياسي كويت به ويژه درپارلمان سابق اين كشور به فساد متهم بود كنار گذاشته و " اسماعيل الشطي " را براي احراز اين سمت معرفي كرده است .

از ديگر مهمترين تغييرات دركابينه جديد كويت مي توان به كنار گذاشته شدن " شيخ احمد الفهد الصباح " وزير سابق انرژي بود كه در جريان فعاليتهاي تبليغاتي حملات زيادي به وي صورت گرفته بود .

بسياري از نامزدهاي انتخابات پارلمان كويت اعلام كرده بودند در صورت معرفي وي، كابيته آتي راي اعتماد نخواهد گرفت . وي پيش از اين به فساد مالي متهم شده بود .

" احمد الصباح " به همين منظور " شيخ علي جراح الصباح " را به عنوان وزير جديد انرژي كويت معرفي كرد .

نخست وزير كويت همانند گذشته پست‌هاي كليدي مانند وزارت كشور، امور خارجه ، دفاع و انرژي را به اعضاي خاندان آل صباح اختصاص داده است .

كابينه تائيد شده شيخ احمد جابر الصباح براي كسب راي اعتماد در اختيار پارلمان كويت قرار گرفت .