مشروطه انديشه اي نوپديده براي رفع خمودگي فكري جامعه بود

به گزارش خبرنگار مهر غلامرضا جلالي عضو هيئت علمي گروه تاريخ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي در همايش پژوهشي جريان هاي فكري مشروطيت افزود: روشنفكران جامعه با ورود مشروطيت به دنبال اين بودند كه افكار جديد را وارد سيستم فكري ايران كنند تا خمودگي فكري جامعه را از بين برده و تحرك فكري جديدي ايجاد كنند.

وي اظهار داشت: ورود انديشه سياسي نوين در قالب مشروطيت ايران، چالش هاي سهمگيني را ميان علما به وجود آورد و آنان را دست كم به دو جريان مخالف هم سوق داد، اين دو جريان عليرغم خواستگاه و آرمان هاي چندگانه خود در برابر هم قرار گرفتند و چالش هاي تند و شكننده اي را پشت سر گذاشتند.

اين استاد دانشگاه خاطر نشان كرد: مناقشات علمي و سياسي اين دو جريان كه با نام هاي مشروطه و مشروعه معروف هستند فصل مهمي در تاريخ تحولات سياسي و فرهنگي جامعه ايران شمرده مي شود.

عضو هيئت علمي گروه تاريخ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي تأكيد كرد: در جستجوي بحثهاي مشروطه و مشروعه به خوبي مي توان پي برد كه بيشتر آثار و منابع تاريخي به معرفي انتقادات طرفداران مشروعه از مشروطيت پرداخته اند، اما در نطقه مقابل انتقادهاي مشروطه خواهان از طرفداران مشروعه به بوته فراموشي سپرده شده و كمتر معرفي و شناسانده شده اند.