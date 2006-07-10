محفل انس با قرآن در دانشگاه آزاد اسلامي برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر‏، محفل انس با قرآن با حضور قاريان ممتاز و برجسته دانشگاه آزاد، مديران حوزه معاونت فرهنگي و رئيس مركز فعاليت ها و پژوهش هاي قرآن و عترت در محل معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد برگزار شد.

در اين جلسه پس از تلاوت آياتي از سوره هاي حج و دهر توسط قاريان برجسته دانشگاه آزاد، مدير كل آموزش فرهنگي دانشگاه آزاد با استناد به برخي آيات در زمينه فلسفه سجده و موضوع اقتسام در قرآن و ارتباط آن با بحث كلامي جبر و اختيار نكاتي را مطرح كرد.

دكتر صالحي در ادامه سخنان خود فرازهايي از مثنوي و معنوي را تبيين كرده و نكات ياد شده را مورد استفاده قرار داد. در پايان مراسم پس از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر به نفرات برگزيده مسابقات قرآني جوايزي اهدا شد.