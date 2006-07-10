برخورد جدي پليس با تخلفات موتورسواران

به گزارش خبرگزاري مهر ، شهرداري تهران اعلام كرد: در راستاي هماهنگي هاي صورت گرفته مابين معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران و راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ ، راكبين موتوسيكلت بايد تمامي مقررات ، قوانين و هشدارهاي ايمني را رعايت كنند. چون در غير اين صورت با برخورد جدي پليس راهنمايي و رانندگي مواجه خواهند شد.

تجربه نشان داده اعمال قانون از سوي نيروهاي راهنمايي و رانندگي سهم قابل توجهي در كاهش ميزان تخلف موتوسيكلت سواران دارد.

اين در شرايطي است كه بر اساس آمار و اطلاعات ارايه شده از سوي مركز نظارت و كنترل ترافيك تهران ، موتوسيكلت سواران تهراني در نيمي از حوادث رانندگي مقصر هستند.

عدم استفاده از كلاه ايمني ، حركت در مسير مخالف ، حمل بار غير متعارف ، عبور از پياده رو و چراغ قرمز ، به ترتيب مهم ترين تخلفات موتورسيكلت سواران تهراني است.

در حال حاضر اغلب موتورسواران در سطح شهر نسبت به رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي بي توجه يا كم توجه هستند و اين موضوع بر وضعيت ترافيك شهر اثر مستقيم و نامطلوب گذاشته است.