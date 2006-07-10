مدير كل جديد روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي منصوب شد

به گزارش خبرگزاري مهر، در حكم مدير كل جديد فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي بر نظارت دقيق و اتخاذ تصميم مناسب در پيشبرد اهداف مقدس نظام جمهوري اسلامي ايران در اين مسئوليت خطير تاكيد شده است.

مراسم معارفه مدير كل فرهنگي و روابط عمومي مجلس بعدازظهر امروز با حضور كارپرداز فرهنگي، رئيس دفتر رياست مجلس، رئيس سازمان اداري، مديران و كاركنان اداره كل فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي برگزار شد.

مجيد جمشيديان در دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي نيز مدير كل فرهنگي و روابط عمومي مجلس بوده است.