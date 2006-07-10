سالانه 100 ميليارد تومان صرف جمع آوري زباله و نگهداشت فضاي سبز پايتخت مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس محسن صادقيان افزود: شهرداري تهران سالانه 2 ميليون و 500 هزار تن زباله از سطح خيابان هاي شهر جمع ‌آوري مي‌كند.

وي با اشاره به هزينه‌هاي جمع ‌آوري زباله گفت: مديريت شهري در مجموع براي جمع ‌آوري زباله و نگهداشت فضاي سبز سالانه هزار ميليارد ريال هزينه مي ‌كند.

صادقيان هزينه‌هاي جمع‌ آوري زباله را بالا دانست و از شهروندان خواست با همكاري خود به كاهش هزينه‌ ها كمك كنند.

مديركل خدمات شهري شهرداري تهران گفت: از شهروندان مي‌ خواهيم با رعايت ساعت 9 شب براي بيرون گذاشتن زباله در حفظ زيبايي نماي عمومي شهر مشاركت داشته باشند.

وي ادامه داد: ساعت 9 شب ساعت آغاز جمع ‌آوري زباله است و شهروندان تا قبل از 9 شب اقدام به بيرون گذاشتن زباله‌ هاي خود نكنند.