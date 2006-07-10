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۱۹ تیر ۱۳۸۵، ۱۶:۰۸

در نشست چهارم ؛

" والس " اعتياد وقفي پور را بررسي مي كند

در چهارمين نشست نقد ادبي والس كه روز چهارشنبه بيست و يكم تيرماه برگزار مي شود رمان اعتياد نوشته شهريار وقفي پور مورد نقد و بررسي خواهد گرفت .

به گزارش مهر ، اين كتاب كه سومين كتاب شهريار وقفي پور است در سال 84 توسط نشر قصه منتشر شده است . نشست نقد كتاب اعتياد روز چهارشنبه 21 تيرماه ساعت 18 در انجمن يادگار نياكان ما به نشاني ميدان انقلاب، جنب سينما پارس، مجتمع تجاري پارس، طبقه سوم برگزار خواهد شد ، به قرار معلوم محمد علي سپانلو و كاوه ميرعباسي نيز در اين نشست حضورمي يابند . 

اين نشست چهارمين نشست از سلسله نشست هاي نقد ادبي والس است . تاكنون طي اين سلسله نشست ها كتابهاي رمان نامه ، صيد قزل آلا در آمريكا و بي هيچ ترسي از جاذبه زمين مورد نقد و بررسي قرار گرفته است . باني اين نشست ها سايت ادبي والس است.

کد مطلب 351062

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